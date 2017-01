Uutinen

Kouvolan Sanomat: Utin laskuvarjojääkärikoulutus kiinnostaa — hakijoita 355 Utin jääkärirykmentin laskuvarjojääkärikoulutukseen haki tänä vuonna 355 henkilöä. Eniten hakijoita, 122, on väkiluvultaan suurelta Uudeltamaalta. Toiselle sijalle nousee Häme 37:llä ja kolmannelle Pirkanmaa 36 hakijalla. Kaakkois-Suomesta hakijoita on 32. Jääkärirykmentin komentaja eversti Ali Mättölä kertoo hakijamäärän vakiintuneen viime vuosina noin 350:een. — Jatkuva mielenkiinto koulutusta kohtaan on nähdäksemme osoitus siitä, että varusmiespalvelus laskuvarjojääkärinä koetaan mielenkiintoiseksi ja sopivan haastavaksi. Hakupapereiden perusteella tehdyn ennakkokarsinnan jälkeen valintakokeisiin kutsuttiin 268 hakijaa. Kaksipäiväiset kokeet sisältävät fyysiset testit, psykologiset soveltuvuustestit, haastattelun ja lääkärintarkastuksen. — Meille hakijamäärää tärkeämpi on hakijoiden taso eli heidän edellytyksensä läpäistä fyysisesti ja henkisesti vaativa koulutus. Nykyinen hakijoiden määrä ja taso huomioon ottaen meillä ei tule olemaan vaikeuksia täyttää varusmieskurssia, Mättölä sanoo. Laskuvarjojääkärikoulutukseen valitaan noin 70 henkilöä. Koulutus alkaa vuosittain heinäkuussa ja kestää 347 vuorokautta. Lue koko uutinen:

