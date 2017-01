Uutinen

Kouvolan Sanomat: Autojen myynti ei näytä notkahtaneen Kouvolassa: ”Tarvitsemme auton nyt, emmekä halua odottaa vuotta tai muutamaa kuukautta” Ummeljoella asuvat Minna Reunanen ja Jarmo Töyrylä etsivät perjantaina autoa kolmihenkiselle perheelleen Kouvolan O.K. Autossa. — Olemme katselleet Skoda Octavioita ja Toyota Avensiksia. Myös Nissan Qashqai saattaisi sopia meille, Reunanen sanoi. He aikovat hankkia auton juuri nyt, vaikka liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) liikenneuudistukseen liittyvä selvitys on herättänyt kysymyksiä autoilun kustannuksista tulevaisuudessa. Bernerin torstaina esittelemän selvityksen mukaan autoverotuksessa siirryttäisiin autoveron sijaan käytön verotukseen. Se voisi alentaa autojen hintoja tulevaisuudessa. Samalla jo ostettujen autojen jälleenmyyntiarvot alentuisivat. Autoalan keskusliiton toimitusjohtajan Pekka Rissan mukaan spekulointi uhkaa lamauttaa autokaupan. Hallitus on toistaiseksi antanut ymmärtää, että asiasta on määrä tehdä poliittisia päätöksiä huhtikuussa. — Tarvitsemme auton nyt, emmekä halua odottaa vuotta tai muutamaa kuukautta. Luulen, että epävarman tilanteen takia nyt on ostajan markkinat. Enkä usko, että selvitys etenee todellisuudessa kovin nopeasti, Reunanen sanoo. Lue koko uutinen:

