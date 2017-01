Uutinen

Kouvolan Sanomat: Haluaisitko aloittaa hiihtoharrastuksen? — Katso vinkit aloittelijalle Jos hiihtokärpänen puraisee, kannattaa hiihto aloittaa perinteisellä. Kymin Koskenpoikien hiihtokoulun ohjaaja Petri Kanerva kertoo, että perinteisessä ja luistelutyylissä on omanlaisensa sukset ja monot. — Oikeanmittainen sauva on suurin piirtein kainaloon asti ja sukset hiihtäjää noin 20 senttiä pidemmät, Kanerva kertoo. Kanervan mukaan varusteet kannattaa hankkia urheiluliikkeistä, joissa asiantuntevat myyjät voivat auttaa. Myyjälle kannattaa oman painon lisäksi kertoa, että on vasta-alkaja. Perinteinen hiihto lähtee liikkeelle kävelystä, sillä vastakkaisia jalkoja ja käsiä liikutellaan vuorotahtiin, ja painoa siirrellään jalalta toiselle. Hiihtokoulun ohjaaja Liinu Hämäläisen mukaan hiihdon aiheuttamia jumeja tulee väistämättä, mutta tärkeää on aloittaa maltillisesti. Keskivartalon lihakset ovat tärkeässä roolissa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/21/Haluaisitko%20aloittaa%20hiihtoharrastuksen%20%E2%80%94%20Katso%20vinkit%20aloittelijalle/2017521810826/4