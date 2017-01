Uutinen

Kouvolan Sanomat: Järnstedtit muuttivat paritalosta kerrostaloon — nyt jää enemmän aikaa harrastuksille Muutto kerrostaloon oli Järnstedtin perheen yhteinen päätös, eikä asiassa ollut minkäänlaista dramatiikkaa. Hieman haikeutta kuitenkin. — Oikeastaan vasta silloin, kun viimeisen kerran kiersimme vanhan, jo tyhjennetyn kodin. Liittyihän siihen paljon muistoja. Siellä menimme naimisiin ja sinne tuotiin Tanja vastasyntyneenä sairaalasta. Siellä vietettiin Kallen viisikymppiset ja monet muutkin juhlat, kertoo Nadja Järnstedt. Uusi koti tiesi eroa myös entisestä elämäntavasta ja sen mukanaan tuomista asioista. Kaikkea ei ole ikävä. — On mahdottoman kiva katsella lumisateella ikkunasta ulos, kun joku muu tekee lumityöt. Olen tehnyt kiinteistöhommia työkseni ja saatoin joutua neljän aikaan aamulla lähtemään lumitöihin. Sitten töistä kotiin tullessa oli edessä oman pihan urakka, kertoo Kalle Järnstedt.. Talon kunnostus- ja ylläpitotöiltä vapautunut aika tekee harrastamisen helpommaksi. Tanja tanssii, lukee ja fanittaa HIFK:ta. Kalle on järjestysmiehenä muun muassa koripallo-otteluissa, on mukana partiotoiminnassa ja saunakerhossa sekä käy Lapin-retkillä. Nadjan juttuja ovat lukeminen ja postcrossing. Lue koko uutinen:

