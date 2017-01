Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juha Lallukka näytti nousukuntoaan Valkealassa — ”Olin jo päättänyt, että en ole enää hiihtoon liittyvissä asioissa pettynyt” Harvakseen kilpaileva Juha Lallukka antoi lauantaina näytteen nykykunnostaan Valkealassa. KHS:n vapaan tyylin taitaja suorastaan lensi tutulla harjoitusreitillään, sillä noin 16 kilometrin reitillä eroa toiseksi tulleeseen IF Femmanin Joachim Gustafssoniin kertyi lähes 1.17. Lallukka on nähty toistaiseksi neljässä kilpailussa. Ennen Kajon kansallisia hiihtoja hän oli Suomen cupin 15 kilometrillä seitsemäs. — Olin jo päättänyt, että en ole enää hiihtoon liittyvissä asioissa pettynyt. On kuitenkin pakko sanoa, että uskoin parempaan tulokseen kuin mihin olen pystynyt. Toisaalta uskon myös, että pystyn vielä siihen parempaan tulokseen kauden edetessä, Lallukka pohti. Valkealan voittajan kilpailukalenteri on avoin ja elää tilanteen mukaan. Kauden ensimmäisiin SM-kisoihin Keuruulle Lallukka ei lähde. — Kaksissa viimeisissä SM-kisoissa on vapaata, joten niissä on mahdollisuus vielä näyttää, mihin pystyy, Lallukka viittasi Kontiolahden ja Ylitornion arvokisoihin. Kontiolahdella maaliskuun lopussa hiihdetään viestit. Vaikka Lallukka ei ollut tyytyväinen Jämin suoritukseensa, hän jätti joka tapauksessa Kari Variksen 23 sekunnilla taakseen. Eli mitalin hakuun viestissä? — No, itse olen sanonut olevani reservissä. Viestijoukkuetta varten seuralla on muutenkin todella hyviä hiihtäjiä. Lallukka tunnetaan himoharjoittelijana. Huhut niin rullasuksireitiltä kuin Valkealan tykkiladultakin kertovat rajuista kierrosmääristä. — Kilometreistä tai kierroksista ei kannata puhua. Se on kuitenkin selvää, että tämä kausi oli paluun jälkeen ensimmäinen, johon harjoittelin todella lujaa. Määrät ovat suunnilleen samalla tasolla kuin huippuvuosinani, Lallukka myönsi. Lue koko uutinen:

