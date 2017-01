Uutinen

Kouvolan Sanomat: Juha-Pekka Haataja: Voin aina rehellisesti myöntää että kaikki oli pelissä mitä kropasta irti sai Torstai-illan liigaottelussa Turussa Palloseura oli Kouvolan KooKoota monta askelta edellä. KooKoo-laituri Juha-Pekka Haatajalle peli oli jo numero 701 Suomen pääsarjatasolla. Tappio tai pelattujen pelien määrä ei kuitenkaan tehnyt illasta Kärppä-kasvatille yhtään sen merkityksettömämpää kuin menneistä tai tulevistakaan peleistä. — Tuli voittoja, maaleja, pisteitä tai ei, niin voin aina rehellisesti myöntää että kaikki oli pelissä mitä kropasta irti sai. Haataja ei valehtele. 700 liigapelin jälkeenkin 34-vuotias laitahyökkääjä jättää itsestään kuvan kovana taistelijana. Haatajalta jää joka ilta kaukaloon kaikki mitä annettavissa on. — Ehkä siihen vaikuttaa ikä ja kokemus. Osaan valmistautua ja ottaa välipäivät niin että saan ladattua energiaa seuraavaan peliin. Mutta totuus on, että töitä pitää tehdä, tietää Haataja. Haataja on saanut pelata isoissa organisaatioissa. Ensimmäiset vuodet liigassa kuluivat kasvattajaseura Kärpissä, sen jälkeen Lukossa ja HIFK:ssa. Ulkomaan keikat Haataja teki KHL:n Atlant Mytishchin ja Ruotsin Liigan MoDo Hockeyn väreissä. — Budjetit ovat olleet paljon isompia. KooKoo on tuore organisaatio Liigassa, joten koko asetelma oli aivan erilainen. Se teki tänne tulosta mielenkiintoisen. Haataja kertoo tuoneensa Kouvolaan myös vuosien varrella mukaan tarttunutta tietoa ja näkemystä. KooKoossa on kokenutta pelimiestä myös kuunneltu. — Ainakin kannattaisi kuunnella. Jonkinlainen perspektiivi näihin juttuihin on 16 pelivuoden aikana syntynyt, naurahtaa Haataja. Vastavuoroisesti KooKoo on opettanut jotain uutta Haatajalle. — KooKoossa pisteitä ei oteta jos ei joka jätkä ole sataprosenttisesti valmistautunut. Joukkueen rutiinitaso on sen verran alempana, että meidän pitää pystyä repimään joka ilta kaikki irti. Haataja haluaa pelata kevään tärkeät pelit KooKoon kanssa pois, ennen kun miettii seuraavaa siirtoa. — Keskustelimme Kultasen Jarnon (KooKoon urheilujohtaja) kanssa jokusen aikaa sitten ja sovimme että palaamme asiaan. KooKoolla ei ollut kiire minun päätökseni kanssa, enkä minä ole sulkenut mitään vaihtoehtoja pois. Haataja laskeskelee, että uraa on jäljellä vielä kolmesta viiteen vuotta. — Jokainen siirto tästä eteenpäin on iso. Sen takia haluan punnita kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/21/Juha-Pekka%20Haataja%3A%20Voin%20aina%20rehellisesti%20my%C3%B6nt%C3%A4%C3%A4%20ett%C3%A4%20kaikki%20oli%20peliss%C3%A4%20mit%C3%A4%20kropasta%20irti%20sai/2017221808513/4