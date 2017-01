Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Jos ei koita, ei voita — Kouvoilta rohkea teko Kouvoja voi onnitella rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Kotipelin vapaaehtoinen siirtäminen yhdestä koko liigan legendaarisimmista halleista Espooseen kertoo siitä, että Kouvojen toimistolla ei työskentele menneisyyden vankeja. Viime kevään välierät ja finaalit Kouvolan jäähallissa todistivat sen, mitä suomalainen koripalloviihde voi parhaimmillaan olla, kun seinät ovat leveällä ja katto korkealla. Mansikka-ahon maagista tunnelmaa ei kiistä kukaan, mutta jos ajatellaan, että Espoon Areenassa on 45 aitiota ja Manskarilla yksi ainoa VIP-tila, ymmärtää hyvin, millaisen mahdollisuuden lisätuottoihin seura saa. Samalla Kouvot tekee hyvää mainosta Korisliigalle. Vastarannan kiisket alkoivat heti uutisen julkaisusta vikistä muun muassa kausikorttilaisten epäreilusta kohtelusta. Alta löytyy linkki juttuun, jossa toiminnanjohtaja Eero Lehtinen antaa vastauksensa. Itse vastaan lisäksi sen, että urheilussa ei ole kiellettyä kopioida toisten lajien ja sarjojen hyviä tekemisiä ja jalostaa niitä omiin tarpeisiin. Suuressa maailmassa NHL- ja NBA-pelejä on siirretty pelattavaksi Eurooppaan juuri markkinointimielessä. Tapio Ahlroth Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien urheilutoimituksen esimies. tapio.ahlroth@kouvolansanomat.fi | Twitter: Tapparberg Lue koko uutinen:

