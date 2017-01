Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo säästi maalit päätöserään ja nuiji Lukon häntäpään kamppailussa — neljän ottelun tappioputki katkesi KooKoo on hoitanut hommansa jääkiekon Liigan häntäpään otteluissa Rauman Lukkoa vastaan tyylikkäästi. Joulukuun puolivälissä KooKoo mottasi Lukon kumoon 4—0, ja lauantaina kouvolalaisjoukkueen kotivoiton lukemat olivat 4—1. KooKoon edellinen kolmen pisteen kotivoitto oli juuri Lukon nujertaminen 14. joulukuuta. Lukko kävi johdossa, kun Toni Koivisto survoi ylivoimamaalin toisessa erässä ajassa 36.50. KooKoolle oli vihelletty joukkuerangaistus liian monesta pelaajasta jäällä. Viime otteluissa tehottomasti pörrännyt KooKoo säästi lauantaina maalinsa ottelun päätöserään. Terry Broadhurst ja Anrei Hakulinen viimeistelivät kumpikin kaksi osumaa. Yhdysvaltalaishyökkääjä Broadhurst on maalannut 12 kertaa. Hän teki nyt ensimmäistä kertaa KooKoossa kaksi maalia samassa ottelussa. Ruotsin liigasta tullut Broadhurst on ollut KooKoolta mainio hankinta. Suoraviivainen ja luisteluvoimainen laituri jaksaa paiskia töitä ottelusta toiseen. Hakulinen nosti kauden maalimääränsä kymmeneen. Viime vuoden puolella edellisen maalinsa tehneelle Hakuliselle Lukko-ottelu oli kauden toinen kahden maalin matsi. KooKoo lainasi tammikuun alussa puolustaja Arttu Pellin Mestikseen Savonlinnan Pallokerhoon, mutta kokoonpanomuutosten takia seuran oma kasvatti kutsuttiin takaisin. Pelli kiitti kutsusta ja kirjautti Lukkoa vastaan kaksi syöttöpistettä. Ne ovat hänen ensimmäiset liigapisteensä tällä kaudella. Voitto ei nostanut KooKoon sijoitusta sarjataulukossa, mutta ero viimeiseen pudotuspelipaikkaan kaventui kahteen pisteeseen. KooKoon seuraavat ottelut ajoittuvat ensi viikon loppupuolelle. Vastustaja on sama — Kuopion KalPa — peräkkäisinä päivinä. Perjantaina pelataan Kuopiossa ja lauantaina Kouvolassa. Lue koko uutinen:

