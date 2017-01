Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Irving loukkaantumisen takia sivussa, sairausloman pituus selviää alkuviikosta Liigan maalivahtien parhaimmistoon kuuluva KooKoon Leland Irving ei ole mukana joukkueen kokoonpanossa illan Lukko-ottelussa. Päävalmentaja Tuomas Tuokkolan mukaan Irving on loukkaantunut ja menee jatkotutkimuksiin maanantaina. Sairausloman pituus selviää tuolloin. Irvingin torjuntaprosentti 93,2 on Liigan toiseksi paras. Keskiviikkona loukkaantunut kapteeni Josh Green on yhä sivussa. Myös hän menee alkuviikosta tutkimuksiin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/21/KooKoon%20Irving%20loukkaantumisen%20takia%20sivussa%2C%20sairausloman%20pituus%20selvi%C3%A4%C3%A4%20alkuviikosta/2017221810694/4