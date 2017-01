Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Tuokkola: Kohtalo on julma, mutta me ollaan sitkeä jengi ja taistellaan Kouvolan KooKoon kaksi kolmen pelin härkäviikkoa sai helpottavan päätöksen, kun joukkue otti selvän 4—1 (0—0, 0—1, 4—0) -voiton sarjajumbo Rauman Lukosta lauantaina Sumulaaksossa. KooKoo katkasi samalla jo neljän pelin mittaiseksi venähtäneen tappioputken. — Täytyy muistaa että niistä hävittiin vain yksi peli normaalilla peliajalla ja kaksi rankuilla. Tämän voiton eteen tehtiin kovasti töitä. Joukkue tarttui härkää sarvista ja se jätti hyvän fiiliksen, mietti KooKoon päävalmentaja Tuomas Tuokkola. KooKoo saalisti viimeisen kahden viikon peleistä kaksi kolmen pisteen voittoa, hävisi kaksi kertaa rankkareilla ja kaksi kertaa varsinaisella peliajalla. 18 tarjolla olleesta pisteestä tarttui mukaan kahdeksan. — Enemmän pisteitä olisi ollut otettavissa, mutta matkalle osui monta muuttujaa. Jukurit-pelissä Josh Greenin loukkaantumisen jälkeen tunne otti vallan joukkueesta ja Turussa tuli rehellinen selkäsauna. Viisi pistettä viime viikon peleistä taas oli kova saldo. Pienestä jäi kiinni ettei meillä olisi nyt enemmänkin pisteitä, summasi Tuokkola härkäviikot. KooKoolta puuttui kokoonpanosta kaksi tärkeää palasta: maalivahti Leland Irving ja kapteeni Green. Sen lisäksi sentteripulaa lisäsi entisestään ykkösketju keskellä aloittaneen Mikko Virtasen putoaminen kokoonpanosta toisessa erässä. — Koko ajan tippuu pelaajia ja joudumme kaventamaan kokoonpanoa. Emme pääse sellaiseen normaaliin rytmiin jolla mennään pelistä toiseen, Tuokkola tuskaili. KooKoo ei ole joulun jälkeen päässyt kertaakaan pelaaman neljällä täydellä kentällisellä. — Kohtalo on julma, mutta me ollaan sitkeä jengi ja taistellaan, kuittasi Tuokkola hymyssä suin. KooKoo pelaa seuraavat pelit vasta ensi viikon perjantaina ja lauantaina, kun se kohtaa ensin KalPan Kuopiossa ja heti seuraavana päivänä Sumulaaksossa. Tuokkola ei osaa sanoa, tuovatko alkuviikon lepopäivät pelaajia takasin kokoonpanoon. — Pahaa pelkään että ei, Tuokkola totesi. Lue koko uutinen:

