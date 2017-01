Koulupoikia kuljettanut linja-auto syttyi tuleen Italiassa — ainakin 16 kuoli ja kymmeniä loukkaantui

Kuva: Italian pelastusvirasto/AOP

Ainakin 16 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut bussiturmassa Pohjois-Italiassa, kertoo italialainen uutistoimisto Ansa.



Onnettomuus tapahtui myöhään perjantai-iltana noin kello 11 moottoritiellä lähellä Veronan kaupunkia.



Valtaosa uhreista on unkarilaisia koulupoikia, jotka olivat kotimatkalla Budapestiin luokkaretken jälkeen.



Kaikkiaan linja-auton kyydissä oli pelastusviranomaisten mukaan 55 matkustajaa, joista 39 loukkaantui.



Autossa oli myös sisällä kaksi kuljettajaa.



Paikallisen Corriere della Sera -lehden mukaan 14-18-vuotiaita poikaoppilaita kuljettanut linja-auto törmäsi ilmeisesti pylvääseen ja syttyi palamaan.



Kymmeniä linja-auton matkustajia on kuljetettu lähialueen sairaaloihin hoitoon.



Italialaisen uutistoimiston Agin mukaan ranskalainen bussikuski ja hänen perheensä ovat uhrien joukossa.



Oppilaatolivat ilmeisesti paluumatkalla Ranskasta kotimaahansa Unkariin. Paluureitti kulki Pohjois-Italian halki.



Onnettomuus tapahtui moottoritiellä lähellä Veronan kaupunkia. Turman syistä ei vielä ole tietoa.

Lue juttu Helsingin Sanomien sivuilta.