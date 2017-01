Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset automyyjät toivovat asiakkailta malttia ja hallitukselta päätöksiä O.K. Auton paikallisjohtajan Timo Tuomisen mukaan sekä uusien että käytettyjen autojen myynti on sujunut torstaina ja perjantaina tavalliseen tapaan. Hän kuitenkin arvelee, että epävarmuus tulevasta heijastuu myyntiin jollain tavalla tulevaisuudessa. Huolen taustalla on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) liikenneuudistukseen liittyvä selvitys, joka on herättänyt kysymyksiä autoilun kustannuksista tulevaisuudessa. — Hallituksen puolelta pitäisi painottaa voimakkaasti sitä, että kyseessä on selvitys. Asiakkaita on käynyt hyvin, mutta aihe puhuttaa. Myös Autosalvassa myynti on ollut tavanomaista. Myyntijohtaja Sami Piiran mukaan torstaina kaupaksi kävi 10 uutta autoa ja 20 käytettyä, kun keskimäärin kuukaudessa myydään noin 100—150 uutta autoa ja 400 käytettyä. — Epävarmuus voi vaikuttaa varovaisimpiin ostajiin, vaikka syytä huoleen ei ole. Nyt pitäisi korostaa sitä, että välirahat eivät muutu, vaikka verotus muuttuisi. Tällä Piira viittaa siihen, että auton ostaja myy yleensä vanhan autonsa ja maksaa päälle välirahan. Nyt ostetun menopelin suhteellinen arvo vaihtoautona säilyy, vaikka autovero poistuisi. Käytettyjä autoja myyvän Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski näkee autoveron suunnitellun poiston kaikkiaan myönteisenä asiana. Myös hän korostaa, että autokaupassa maksettava väliraha ei käytännössä tulisi muuttumaan. — Toivoisin tietenkin, että päätökset liikenneuudistuksesta tehdään mahdollisimman nopeasti. Rohkaisisin asiakkaita ostamaan autoja edelleen ennen kaikkea omien tarpeidensa mukaan. Lue koko uutinen:

