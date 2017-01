Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lukijalta: Jouko Leppäsen mielestä keskussairaalaa ei kannata remontoida — ”hölmöläisten maton jatkamista” Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen (kok.) ehdottaa Kymenlaaksoon uutta keskussairaalaa. Hänen mielestään Kotkassa sijaitsevaa Kymenlaakson keskussairaalaa ei kannata remontoida, sillä kokonaan uuden rakentaminen tulisi tulisi halvemmaksi. Uuden paikkaan hän ei ota kantaa. — Keskussairaalan korjaus olisi melkein kuin hölmöläisen maton jatkaminen: kun yhdestä päästä saadaan korjatuksi, täytyy korjaus taas aloittaa toisesta päästä uudelleen, Leppänen kirjoittaa mielipidepalstalla. Leppäsen mielestä mitään päätöksiä korjausinvestoinneista ei tule tehdä ennen kuin uuden keskussairaalan rakentaminen on selvitetty. Tässä Leppäsen mielipidekirjoitus kokonaisuudessaan: Mitä enemmän jututan tavallisia kansalaisia, rakennusalan ammattilaisia ja päättäjiä, sitä varmemmaksi alkaa käydä käsitykseni, että maakuntaan pitää rakentaa uusi keskussairaalarakennus, eikä epätoivoisesti yrittää korjata tuota vanhaa romiskoa. Olen itse siellä asioinut usein ja kauhistellut sen todella heikkoa kuntoa, sekavuutta ja sokkeloisuutta — vaikka en isäni tapaan olekaan rakennusalan ammattilainen. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että nykypäivinä melkein minkä tahansa tiensä päähän tulossa olevan muutaman kymmenen vuoden vanhan rakennuksen korjaaminen on huomattavasti kalliimpi ja hölmömpi toimenpide kuin kokonaan uuden ja ajanmukaisen rakentaminen. Kotkan keskussairaala on rakennettu omana aikanaan 60-luvulla, eivätkä arviot sen rakentamisen tasosta ja tämän hetken kunnosta ole mairittelevia. Sen korjaus olisi melkein kuin hölmöläisen maton jatkaminen: kun yhdestä päästä saadaan korjatuksi, täytyy korjaus taas aloittaa toisesta päästä uudelleen. Projekti ja sen tuoma tuska on loputon. Kokonaan uuden sairaalan rakentaminen tulisi halvemmaksi, ja henkilökunta saisi ajanmukaiset tilat ja välineet, jolloin rekrytointi helpottuisi. Todennäköisesti helpottuisi myös tämä maakunnallinen sairaalakahina. Uusi sairaala varmasti tulisi vakuuttamaan olemassaolon oikeutuksensa koko Kymenlaaksossa. Sitä paitsi rakentamisvaiheessa ei olisi toiminnallista ongelmaa, kun vanha laitos voisi toimia uuden valmistumiseen asti. Nyt ei pitäisi tehdä mitään investointipäätöksiä korjauksiin ennen kuin tämä mahdollisuus ja Kymenlaakson kuntien, poliittisten puolueiden ja kansalaisten tahtotila asian suhteen on avoimesti, luotettavasti ja perinpohjaisesti selvitetty. Eduskunnassa ja hallituksessakin olisi hyvä nyt jo tiedostaa tämän mahdollisuuden olemassaolo sote-investointitarpeisiimme liittyen. Uuden sairaalan sijainti on sitten eri asia, ja se ehditään neuvotella ja sopia, kunhan rakentamisesta päästään periaateratkaisuun. Itselläni ei ole sijainnin suhteen minkäänlaisia lukkoon lyötyjä intohimoja. Sijaintiin vaikuttavat tietenkin muun muassa maakunnassa aiemmin tehdyt sopimukset, jotka sitten huolellisesti täytyisi avata. Jouko Leppänen Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/21/Lukijalta%3A%20Jouko%20Lepp%C3%A4sen%20mielest%C3%A4%20keskussairaalaa%20ei%20kannata%20remontoida%20%E2%80%94%20%E2%80%9Dh%C3%B6lm%C3%B6l%C3%A4isten%20maton%20jatkamista%E2%80%9D/2017221807064/4