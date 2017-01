Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pala Valkealaa uudessa valossa — Guerrilla Lighting -tempaus avaa Talvivalkeat Kuvitelkaa, että maailma olisi täysin pimeä. Mitä haluaisitte raaputtaa valolla esiin? Tämä opettajan lausahdus eräällä luennolla on jäänyt Jukka Laineen mieleen. Valosuunnittelija Laine ja kuvataiteilija Janne Parviainen esittelevät helmikuun alussa uudessa valossa valkealalaisia rakennuksia. Suomen Puotimuseo, Nuorisoseurantalo ja kirkko — tässä järjestyksessä — pääsevät Guerrilla Lighting -tempauksen kohteiksi. 3. helmikuuta järjestettävä tempaus avaa samalla kevään Talvivalkeat-tapahtumasikermän. — Kaupungilla kulkiessa huomaa, miten valoa on liikaa. Katuvalaisimesta saattaa tulla myös rakennuksen valaisin, eikä se ole tarkoituksenmukaista. Valo pitäisi suunnata kohteeseen, Laine sanoo. Guerrilla Lighting -konsepti haluaa kiinnittää huomiota juuri kaupunkiympäristön valaistukseen. Valkealassa yhtenä suuntaviivana on Suomi 100 -teemavuosi. Yhdessä rakennuksista on määrä käyttää sinivalkoista väritystä, toisessa vain valkoista väriä, kolmannessa väri-ilottelua. — Yhtä kohdetta valaistaan noin viiden minuutin ajan. Se on hetken taidetta. Ei siis kannata myöhästyä, sanoo Kouvolan kaupungin kulttuurituottaja Helena Jetsu. Suomessa on tehty valotaidetta vähintään 50 vuotta. Kuitenkin vasta tammikuussa 2017 ala sai ensimmäisen yhdistyksensä. Suomen valotaiteen seura Flash perustettiin Lux Helsinki -valofestivaalin yhteydessä. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

