Kouvolan Sanomat: Uhkauskirjeitä on tullut Kouvolassa — liikkeellä myös liuta muita huijauskirjeitä Yksi tekaistun uhkauskirjeen laittomasta elokuvan levittämisestä saanut on kouvolalainen Timo Tanskanen. Hänelle hyvityslasku tuli täytenä yllätyksenä. Uhkauskirjeessä häneltä vaaditaan hyvityksenä elokuvan laittomasta levityksestä 900 euroa. Muuten häntä uhkaisi käräjäreissu. — Ensin en ymmärtänyt siitä mitään. Sitten ajattelin, että eihän tämä voi olla mahdollista, Tanskanen kertoo. Uhkauskirjeessä Tanskasen väitetään ladanneen raakaa väkivaltaa sisältävän elokuvan ja levittäneen sitä laittomasti verkossa. Tanskanen tai hänen perheensä ei ole elokuvaa koskaan ladannut, nähnyt tai levittänyt. Vertaisverkosta, jossa elokuvaa väitetään levitetyksi, Tanskanen ei ollut koskaan kuullutkaan. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan allekirjoittama uhkauskirje tuomitsee Tanskasen syylliseksi tekijänoikeusrikokseen. Hyvittääkseen ja sovittaakseen tekonsa, hänen pitäisi kirjeen mukaan maksaa 900 euroa ulkomaisen yrityksen tilille. Tanskanen ei ole löytänyt mitään tietoa yrityksestä, jonka tilille hänen pitäisi rahat maksaa. Hän epäilee, ettei yritystä ole olemassakaan. Tanskanen ei ole maksanut eikä aio maksaa häneltä vaadittua rahaa. Hän pitää kirjettä epäasiallisena, paikkansa pitämättömänä sekä sellaisia eettisiä sääntöjä rikkovana, joita lakimiehet tai asianajajat eivät hänen mielestään saisi tehdä. — Minusta tämä on kiristystä. Mikä on valvonnan taso tämmöisille asioille Suomessa, hän kysyy. Tanskanen on tehnyt poliisille uhkauskirjeestä rikosilmoituksen. Kirjeen lähettäjälle hän on lähettänyt sähköpostin, jossa hän ilmoitti, ettei aio maksaa ennen kuin lähettäjä kertoo hänelle, kuka on elokuvan hänen tietokoneeltaan ladannut. Tanskanen ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Hän on ilmoittanut keskustelevansa kirjeen lähettäjän kanssa vain asianajajansa välityksellä. Kouvolan poliisille on tipahdellut vastaavanlaisia ilmoituksia uhkauskirjeistä loppuvuodesta lähtien. Vanhemman konstaapelin Risto Hentun mukaan kaikissa ilmoituksissa on kyse saman helsinkiläisen lakiasiaintoimiston lähettämästä kirjeestä. Hentun mukaan 900 euron vaatimusta ei kannata maksaa. Poliisi kirjaa ylös hyvityslaskuista tehdyt ilmoitukset ja neuvoo ottamaan yhteyttä laskun lähettäjään. — Mikäli lasku on aiheeton eli elokuvia tai tv-sarjoja tai vastaavia ei ole laittomasti jaettu, niistä kannattaa reklamoida laskun lähettäjää. Reklamaatiossa on Hentun mukaan syytä perustella, ettei ole jakanut materiaalia väitetyn mukaisesti ja ettei aio maksaa laskua. — Oman tietoturvan salaus ja suojaus kannattaa varmistaa, koska jostakinhan nämä henkilötiedot ovat peräisin. Kansainväliset toimijat imuroivat ne netistä, Henttu sanoo. Itä-Suomen poliisin mukaan ilmoitustietojen perusteella tekijänoikeuksiin liittyvässä hyvityslaskussa ei ole syytä epäillä rikosta. Pelkästään laskun perusteisiin liittyvä epäselvyys ei osoita esimerkiksi petosrikoksen edellyttämää tahallista erehdyttämistarkoitusta. — Kyseessä on tekijänoikeuksia valvovan yhtiön lähettämä esitys siitä, miten tekijänoikeuslainsäädännön alaisen materiaalin laittomasta jakamisesta aiheutunut vahinko olisi korvattavissa. Maksuvaatimuksen perusteena ja kohteena on IP-osoitteen perusteella selvitetty internet-liittymän omistaja, sanoo rikoskomisario Taija Kostamo. Itä-Suomen poliisin mukaan kyseessä on yksityisoikeudellinen riita-asia laskun perusteista. Sen ratkaisemisessa poliisi ei ole toimivaltainen viranomainen. Kouvolan poliisille on tehty liuta muunkinlaisia rikosilmoituksia väärillä perusteilla lähetetyistä laskuista. Samanlaisia laskuja liikkuu eri puolilla Suomea. Kouvolassa on liikkeellä vanhemman konstaapelin Risto Hentun mukaan esimerkiksi auton hinnan arvioinneista koituneita tekaistuja laskuja. Kouvolalaiset on saaneet laskuja latvialaiselta yritykseltä. Yritys laskuttaa siitä, että asiakas on käynyt sen sivustolla arvioituttamassa autonsa hinnan. Todellisuudessa laskun saaneet eivät ole sivustoa käyttäneet. Lasku on lähetetty auton rekisteritietojen perusteella. Pienyrittäjiä on puolestaan viime aikoina laskutettu tekaistusta mainostilasta. Hentun mukaan laskuja on tullut kolmelta eri yritykseltä. Asiakkaalle on laskun mukaan myyty puhelimitse mainostilaa ja sen perusteella lähetetty lasku. — Todellisuudessa asiakkaat eivät ole ostaneet puhelun perusteella mitään. Mainostilaa myyneisiin yrityksiin kohdistuneiden rikosepäilyjen tutkinta on keskitetty Tampereen poliisille. Lue koko uutinen:

