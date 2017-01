Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoo järjestää ilmaisottelun viidentenä kautena peräkkäin KooKoon jo perinteiseksi muodostunut Mustaoranssi-peli saa tällä kaudella vuoronsa ensi lauantaina. Kyseessä on Kuopion KalPaa vastaan pelattava Liigan kotiottelu, johon KooKoon yhteistyökumppanit tarjoavat ilmaisen sisäänpääsyn. Ottelutapahtuman taustalta löytyy 80 KooKoon tukijaa. Viimevuotiseen Mustaoranssi-peliin verrattuna kumppaneita on mukana kymmenkunta enemmän. — Mustaoranssi-peli jatkaa kasvamistaan. Yrityskumppaneita lähti tapahtumaan mukaan ennätyksellinen määrä. On huikea juttu, että yritykset lähtevät joka vuosi mukaan tähän projektiin tarjoamaan kymenlaaksolaisille loistavan ilmaistapahtuman. Taistelemme tiukasti pudotuspelipaikasta, mikä tuo vielä oman mausteensa otteluun, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa hehkuttaa seuran verkkosivuilla. Katsojalla on oltava pääsylippu, vaikka otteluun on ilmainen sisäänpääsy. Ilmaislippuja aletaan jakaa KooKoon toimistolla ja yhteistyöyrityksissä maanantaiaamuna. Kausikortit toimivat normaalisti. — Toivomme tietysti, että jokainen hakee vain tarvitsemansa määrän lippuja, jotta niitä riittää kaikille halukkaille. Olemme oppineet aiempien vuosien Mustaoranssi-pelien lippukäyttäytymisestä paljon. Lippuja jätetään sopiva määrä myös jaettavaksi ovelle, jotta halukkaat pääsevät sisään, Välimaa sanoo. KooKoon kuluvan kauden yleisöennätys on peräisin tammikuun 7. päivän HIFK-pelistä, jossa väkeä oli 4752. KooKoo on saanut 20 kotiottelussa kokoon 3522 katsojan keskiarvon. Seura on budjetoinut ottelukohtaiseksi yleisömääräksi 3700. Yleisökeskiarvon vertailussa KooKoo sijoittuu sarjassa 11:nneksi. KooKoon virallinen yleisöennätys on 5949. Se toteutui marraskuussa 1986 TuTo-ottelussa 1. divisioonassa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/22/KooKoo%20j%C3%A4rjest%C3%A4%C3%A4%20ilmaisottelun%20viidenten%C3%A4%20kautena%20per%C3%A4kk%C3%A4in/2017221812912/4