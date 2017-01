Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskelainen Jyrki Sinivaara on konetta käskevä mies — 1990-luvun Damage-peli pääsi alan museokokoelmiin Pelin nimi on Damage. The Sadistic Butchering of Humanity. Alaotsikko tarkoittaa suomeksi ihmiskunnan sadistista teurastusta. Päähenkilö on presidentin poika Michael Modelcitizen eli Mikko Mallikansalainen, joka herää mielenvikaisen tiedemiehen koekammiosta. Michael karkaa ja ryhtyy tekemään tuhojaan. Vuonna 1996 ilmestynyt Damage on oman aikansa harvinaisuus, Suomessa tehty K18-peli. Sisällöltään se on lajia, jota kutsutaan ultraväkivallaksi. Tekijät ovat sanoneet halunneensa luoda pelin, jota kukaan ei kehtaisi tehdä. — Damagea ei pidä ottaa liian vakavasti. Se on mustaa huumoria, pelin ohjelmoija Jyrki Sinivaara sanoo. Sinivaara on 42-vuotias kuusankoskelainen kahden lapsen isä, joka monien muiden istumatyötä tekevien tavoin kärsii niska-hartiasäryistä ja harrastaa keppijumppaa. Kun Sinivaara puhuu, hän puhuu rauhallisesti ja hyvin hiljaa. Hänellä on harmaantuva poninhäntä ja huomiota herättävän pitkät sormet. Niillä sormilla Sinivaara naputteli Damagen maailman ja myöhemmin lisää maailmoja. Elokuva-alalla häntä kutsuttaisiin ohjaajaksi. Sinivaara kertoo tietokoneelle, mitä tämän pitää tehdä. Hän puhuu koneelle kieltä, jonka nimi on C#. Kun hän käskee, käsky alkaa näin: if (i==2). Yhteen peliin tarvitaan hirvittävä määrä käskyjä. Esimerkiksi Damageen Sinivaara syötti 100 000 riviä koodia. Kaverit luonnehtivat Sinivaaraa äärimmäisen kärsivälliseksi ja asioihin syvästi paneutuvaksi. Itse hän pitää itseään kilttinä ja sisukkaana. — Jos pitää tehdä 2 500 palan palapeli, kokoan sen kyllä. Vuonna 1984 Sinivaaran isoveli oli jakanut niin paljon mainoksia, että pystyi ostamaan tietokoneen. Perheeseen muutti Commodore 64, kansankielellä Kuusnepa. Jyrki Sinivaara oli kymmenenvuotias. Tietämättään hän oli saamassa ensikosketusta tulevaan ammattiinsa. — Se oli jo puoliksi ohjelmointia. Jotta pelin sai ladattua ja käynnistettyä, piti osata kirjoittaa oikeat komennot. Kolme vuotta myöhemmin Kuusnepan tilalle tuli Amiga. Se maksoi aivan hirveästi, noin 5 000 markkaa. Mutta siinä oli hiiri, hienot äänet ja ylivoimaiset graafiset ominaisuudet. Jyrki Sinivaaran elämä mullistui. Amiga-harrastajien keskuudessa näet alkoi kukoistaa alakulttuuri, jota kutsutaan demoskeneksi. Ryhmä kutsui itseään nimellä The Crux. Sinivaaran kaverin huone Kuusankoskella oli ahdas — mutta siellä oli Amiga 2000. Elettiin 1990-luvun alkua. Illasta toiseen Sinivaara ja muut teinipojat sulloivat itsensä huoneeseen koneen ääreen. Huoneessa kuunneltiin hämmentävää fraktaalimusiikkia ja koodattiin demoja, jotka olivat vähän kuin musiikkivideoita. Demoja levitettiin muille harrastajille levykkeillä kokoontumisissa, joita kutsuttiin demopartyiksi. — Sitten aloimme tehdä Damage-peliä, Sinivaara kertoo. Sitä varten The Crux -ryhmästä irtaantui porukka, johon kuuluivat ohjelmoija, roolipeliharrastaja ja graafikko-muusikko. Viimeksi mainittu oli Jani Finér. — Jos olisimme tehneet musiikkia, olisimme olleet ehkä punkbändi, ja sanoitukset olisivat olleet tosi rumia. Mutta aloimme tehdä peliä, puhelimitse tavoitettu Finér kertoo. Damageen tehtiin kaikki itse, myös ääniefektit. Pojat huomasivat, että pesäpallomailan huitaisu ei tuota kummoista ääntä. Niinpä he huitaisivat pyyhettä. Moottorisahan Sinivaara lainasi äänitystä varten isältään. Väkivaltapelit puistattavat monia. Mutta aiheuttaako pelaaminen väkivaltaista käytöstä vai ei — se on kiistelty aihe. Pelikasvatustutkija Mikko Meriläinen Helsingin yliopistosta sanoo tutkimuskentän olevan voimakkaasti jakautunut. Hänen mukaansa monet väkivaltapeleihin liittyvistä kohuista johtuvat siitä, että lapset ovat päässeet pelaamaan aikuisille tarkoitettuja pelejä. Ruotsalainen viranomaisselvitys vuodelta 2012 arvioi, että pelaamisen ja aggressiivisen käytöksen välinen yhteys on häviävän pieni. Jyrki Sinivaara korostaa ikärajojen tärkeyttä. Hänen omat poikansa ovat 10- ja 13-vuotiaita, ja kotona pelien ikärajat ovat tarkassa syynissä. — Itse en juurikaan enää pelaa. Sinivaaralle pelien tekemisessä on kyse muun muassa sananvapaudesta. Hänelle on tärkeää, että itseään voi ilmaista pelien kautta ilman sensuuria. Pelit ovat taidetta. Sinivaara perusti oman toiminimen heti, kun tuli täysi-ikäiseksi. — Ei Kuusankoskella ollut siihen aikaan töitä. Ryhdyin tekemään tilauksesta kaapeleita ja kytkentäkuvia. Pian hänet napattiin alan yrityksen palkkalistoille. Parhaimmillaan hän oli päivällä töissä, illalla opiskelemassa tietotekniikkaa ja viikonloppuna tekemässä kavereiden kanssa Damagea. Sitten Sinivaara ja Finér perustivat Kouvolaan yrityksen, joka teki infokanavajärjestelmiä laivateollisuuteen. Se sai jäädä, kun miehet palkkasi mobiilipelejä tekevä helsinkiläisfirma Springtoys. Helsingin-konttorissa ramppasi japanilaisia, joille nuorukaiset esittelivät ideoitaan. Välillä reissattiin Englantiin alan tapahtumiin. He tekivät pelejä esimerkiksi Palm Pilot -laitteeseen ja Nokian Communicatoriin, joka oli niin arvokas, että sitä säilytettiin kassakaapissa. — Teimme jo 2000-luvun alussa samanlaisia juttuja, jotka ovat nyt android-puhelimissa. Jyrki Sinivaaran kotona Kuusankoskella on tietotekniikalle pyhitetty huone. Siellä on analogisia ja digitaalisia syntetisaattoreita, Amiga, Atari, Apple ja ”peruspönttökone” eli PC. Huoneessa ovat myös 60—70-lukujen Philicorda-urut. Sinivaara soittaa bändissä, joka esittää rokkia, humppaa ja punkia. — Tiedän montakin ohjelmoijaa, jotka harrastavat musiikkia. Se on varmaan se luovuus. Tätä nykyä hän ohjelmoi työkseen kouvolalaisessa firmassa. Jani Finér on pelisuunnittelijana Helsingissä. Heidän yhteinen yrityksensä kantaa nimeä Suomi-Peli Oy. Se perustettiin vuonna 2012, kun miehet alkoivat myydä Damagea PC-versiona. Peliä on myyty yhteensä alle 300 kappaletta. Ei siis sellaisia määriä, että tekijä pääsisi rikastumaan. — Tekemämme kopiosuojaus murrettiin vasta vuonna 2008. Liian hyvä suojaus heikensi mahdollisuuksiamme maailmanmaineeseen, Sinivaara sanoo ja nauraa. Sinivaara ja kumppanit tienasivat 1990-luvulla kuitenkin sen verran, että he pääsivät Tukholmaan Amiga-messuille. Sinivaara muistaa sen hyvin: Kun he ryhtyivät esittelemään peliä ja pauke alkoi, muut messuosastot tyhjenivät hetkessä. Väki tungeksi katsomaan kymenlaaksolaispoikien kädenjälkeä. Nyt Damage on esillä tammikuussa avautuneessa Suomen Pelimuseossa. Peli edustaa siellä Amiga-sukupolven luomuksia. Tutkija Outi Penninkangas luonnehtii Damagea niin epäkorrektiksi, että se jopa ironisoi pelien tuonaikaista väkivaltaisuutta. Museossa ikärajaluokitus on laskenut K16:een. 