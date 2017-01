Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankosken kalliosuoja on monelle tuttu urheilupaikkana, mutta harva tietää mitä kaikkea väestönsuojasta löytyy — katso kuvat Kuusankoskelle vuonna 1981 valmistuneessa kalliosuojassa on poikkeustilanteen iskiessä turvallista olla. Kalliosuoja kestää suoran pommituksen ja kemialliset aseet. Kalliosuojasta saa suojansa poikkeustilanteessa 4 900 henkilöä. Kuusankosken kalliosuoja on Kymenlaakson isoin yleinen väestönsuoja. Kalliosuoja toimii muun muassa yleisenä väestönsuojana ja Pohjois-Kymen sairaalan väestönsuojana. Osa lähikerrostaloista ei ole rakentanut taloonsa väestönsuojaa, vaan he ovat ostaneet paikan kalliosuojasta. Väestönsuojissa yhdelle ihmiselle on varattu 0,75 neliötä tilaa. Kalliosuojan johtokeskuksesta löytyy suihkut esimerkiksi säteilylle altistuneiden ihmisten puhdistusta varten. Kalliosuojassa on kaksi 20 000 litraista öljysäiliötä generaattoreita varten. Kalliosuojan johtokeskuksen kalenteri on päivitystä vailla. Kalliosuojasta pidetään yhteyttä ulkomaailmaan viranomaisverkon kautta. Käytössä on radioverkko, internet ja puhelimet. Suojeluhenkilöstölle pitää olla varattuna väestönsuojassa suojanaamari ja suodatin. Kuusankosken kalliosuojasta löytyy paljon vanhaa tavaraa. Kuvassa on säteilynlaskulevy, jota käytettiin ennen säteilynlaskeumamittareita. Juhani Carlson esittelee kalliosuojan ilmanvaihtolaitteistoa, jolla ilma otetaan väestönsuojaan ja tarvittaessa suodatetaan kuvassa näkyvillä ilmanvaihdon erityissuodattimilla. Seinällä ovat raitisilmakanavan paineventtiilit, jotka estävät ilmankulkuteiden kautta tulevan paineaallon tunkeutumisen suojaan, kertoo paloinsinööri Juhani Carlson. Kuusankosken kalliosuojan johtokeskuksesta löytyy luokkahuone, josta ei valot sammu pommituksenkaan aikana. Tällä hetkellä eri järjestöt käyttävät luokkahuonetta koulutustilanaan. Kuusankosken kalliosuojan johtamiskeskuksessa on oma huone kaupunginjohtajalle. Huone on jäänne ajalta ennen kuntaliitosta. Kalliosuojan portaat ovat urheiluseurojen ahkerassa käytössä. 144 portaan nousu käy kunnon päälle. Kuusankosken kalliosuojan paineovi kestää suoran pommituksen ja kemialliset aseet. Lue koko uutinen:

