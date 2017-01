Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lähes jokaiselle suomalaiselle on väestönsuojapaikka — Kouvolassa on yhteensä 63 997 väestönsuojapaikkaa Suomessa on noin 50 000 väestönsuojaa, joissa on 4,2 miljoonaa suojapaikkaa. Suurin osa väestönsuojista on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Yleiset väestönsuojat ovat pääosin rakennettu alueille, joihin kohdistuu myös sotilaallinen uhka. — Maaseudulla ei ole niin paljon väestönsuojia kuin kaupungeissa, sillä riski esimerkiksi pommitukseen on pienempi maaseudulla kuin kaupungeissa. Keskusta-alueilla suojapaikkoja on enemmän kuin asukkaita, Kymenlaakson pelastuslaitoksen paloinsinööri Juhani Carlson sanoo. Kouvolassa on kaikkiaan 828 väestönsuojaa, joissa on yhteensä 63 997 paikkaa. Kymenlaaksossa on kaikkiaan lähes 1 700 väestönsuojaa ja niissä yli 120 000 suojapaikkaa. Suojapaikkoja on 67 prosentille maakunnan asukkaista. — Kaikkialle ei pommiteta samaan aikaan, joten jokaisen suomalaisen ei tarvitse olla suojassa samaan aikaan. Kouvolassa on kymmenen yleistä väestönsuojaa, jotka pyritään pitämään käytössä normaaliaikana. Yleiset väestönsuojat toimivat muun muassa varastoina sekä urheilu- ja sosiaalitiloina. Lue koko uutinen:

