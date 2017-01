Uutinen

Kouvolan Sanomat: Pyhäkoulun loppuminen ei ole seurakunnalle katastrofi Kouvolan seurakunnan varhaiskasvatuksen johtajan Hilkka Kuorttin mukaan pyhäkouluopetuksen loppuminen nykymuodossaan ei ole katastrofi seurakuntayhtymälle. — Tilalle voi tulla muita juttuja pyhäkoulun loppuessa. Yksikään lastenohjaaja ei jää vaille työtä. Voi olla, että heillä tekemisen määrä kasvaa muutoksen myötä, Kuortti kertoo. Mikäli nykymuodossa toimivaa pyhäkoulua on ikävä, sinne pääsee päiväkodin ulkopuolella. — Kouvolan seurakunnan kaikille perheille avoin Sunnuntai Special -iltatapahtuma, kirkkomuskari, perheleirit ja perhekirkot ovat suosittuja. Seurakuntayhtymä etsii parhaillaan uusia pelisääntöjä kaupungin kanssa. — Varhaiskasvatussuunnitelma menee uusiksi ensi syksynä. Haemme uutta linjaa, ja yhteistyö kaupungin kanssa on toiminut hyvin tähänkin asti. Kuorttin mukaan seurakunnalla ja kaupungilla on paljon yhteistä toimintaa pyhäkoulujen lisäksi. — Esimerkiksi eskarilaiset tutustuvat kirkkoihin ja hautausmaihin. Seurakunta on mukana monen päiväkodin joulun ja pääsiäisen vietossa. Lue koko uutinen:

