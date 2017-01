Uutinen

Kouvolan Sanomat: Seurakunnan pyhäkoulu loppuu kuluvan vuoden aikana Kouvolan alueen päiväkodeissa pyhäkoulutoiminta lakkaa nykyisessä muodossaan kuluvan vuoden aikana. Uskonnoista, elämänkatsomuksesta ja suomalaisesta tapakulttuurista kerrotaan ja keskustellaan vastaisuudessakin päiväkodeissa. — Tunnustuksellinen uskonnonopetus häivytetään pois, ja opetus on vastaisuudessa päiväkodin henkilökunnan vastuulla, Kouvolan varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto kertoo. Päiväkodeissa kerrotaan tulevaisuudessa muista uskonnoista. Seurakunnat voivat edelleen järjestää pyhäkoulun, johon lapsi erikseen osallistuu päiväkodin ulkopuolella. Syy perinteisen pyhänkoulun lopettamiselle on sen katsomuksellisuudessa. — Varhaiskasvatuksen pitää olla katsomuksellisesti vapaata. Katsomuskasvatusta pitää olla, mutta tasapuolisesti. Suomessa on uskonvapaus, ja Kuusiston mukaan ketään ei pidä eristää. Jos perhe on toista uskontokuntaa, se voi aiheuttaa lapsen ulkopuolelle jäämisen pyhäkoulun suhteen. — Näitä tapauksia on ollutkin. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan seurakuntayhtymä muovaavat parhaillaan uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kuusiston mukaan kaupungin ja seurakunnan yhteistyö jatkuu edelleen tiiviinä, vaikka pyhäkouluopetus sellaisenaan tulee tiensä päähän. Kuusiston mukaan suunnitelmaa on muovattu hyvässä yhteisymmärryksessä, eikä kyseessä ole valtataistelu. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/22/Seurakunnan%20pyh%C3%A4koulu%20loppuu%20kuluvan%20vuoden%20aikana%20/2017221807521/4