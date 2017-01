Uutinen

Kouvolan Sanomat: Taidokat antoivat näyttöjä MM-kisoihin Haanojan Haalilla — Kouvolassa toimii 10 aktiivin seura Taidon MM-kisat järjestetään neljän vuoden välein, ja seuraavat ovat vuorossa heinäkuussa lajin emämaassa Japanissa. Suomen kisaedustajat seulotaan muutamassa valintakisassa, joista ensimmäinen oli lauantaina Haanojan Haalilla Kouvolassa. Kouvolan Taido on pieni ja pippurinen seura, jolle 50 kilpailijan kisajärjestelyt olivat iso taidonnäyte. Kilpailun johtaja Emmi Rukkila totesikin, että pääosa jäsenistä oli toimihenkilöinä. Rukkila itse on harrastanut taidoa 15 vuotta juniorista asti ja keskittyy pääasiassa joukkuekilpailuihin ja treenien vetämiseen. — Meillä on noin 10 aktiivin seura, joista yksi on juniori. Olemme käynnistäneet pienen tauon jälkeen juniorikurssin, jotta saamme lisää nuoria lajin pariin. Isäntäseuran puheenjohtaja Jussi Loponen on taidon EM-kulta- ja hopeamitalisti joukkuelajeissa. Taidon tuomarointi on tarkkuutta ja nopeutta vaativaa toimintaa. Tuomas Kososen mukaan lajin tuomarit ovat pääsääntöisesti pitkän linjan taidokoita. Kosonen itse on harrastanut taidoa 18 vuotta. Kipinä syttyi yliopistossa, ja laji omaa edelleen vahvan pohjan opiskelijoiden keskuudessa. Lajin säännöt ovat tuomarin tukena nopeatempoisissa ja osin akrobaattisissa tilanteissa. — Hokeissa on 10 peruskohtaa, joita tarkastellaan. Näitä ovat muun muassa tekniikoiden puhtaus, liikkuvuus, asenne ja katseen käyttö. Jissenissä kilpailijat hyörivät ja pyörivät, joten oikeiden osumien havaitseminen vaatii erityistä tarkkaavaisuutta. Taido on nykyaikainen budolaji, jonka juuret ovat karatessa ja perinteisessä okinawa-te:ssa. Japanissa kehitetty taido rantautui Suomeen vuonna 1972 ja siitä on kehittynyt tukun arvokisamitaleja tuottanut menestyslaji. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/22/Taidokat%20antoivat%20n%C3%A4ytt%C3%B6j%C3%A4%20MM-kisoihin%20Haanojan%20Haalilla%20%E2%80%94%20Kouvolassa%20toimii%2010%20aktiivin%20seura/2017221813227/4