Kouvolan Sanomat: Tehtaan muuttaminen asunnoksi on hankalaa — kaava tai kalleus kompastuskivinä Monet tyhjilleen jääneet koulut, kasarmit ja kaupat ovat saaneet uuden elämän asuntokäytössä. Asuminen vanhoissa tehdaskiinteistössä ei ole toistaiseksi toteutunut ainakaan laajemmassa mittakaavassa Kouvolassa. Kouvolan kaavoitusarkkitehti Hannu Purho kertoo, että käyttötarkoituksen muutos teollisuustilasta asunnoksi vaatii yleensä asemakaavan muuttamisen. Rakennusluvan heltiäminen vaatii vähintäänkin poikkeamisluvan. — Muutoksissa kuluu aikaa ja muutokset maksavat, Purho sanoo. Tiistaina teknisessä lautakunnassa käsiteltävä Kymin Ruukin asemakaavan muutosehdotus ei mahdollista asumista alueella. Alueella toimiva kemiallinen laboratorio kuuluu EU-direktiivin mukaisiin Seveso-laitoksiin, jonka mukaan Kymin Ruukki sijoittuu suuronnettomuuden vaara-alueelle. Teollisten kiinteistöjen sijainti jarruttaa Kouvolassa myös toista kautta niiden asunnoiksi rakentamista, vs. kaavoituspäällikkö Kaisa Niilo-Rämä muistuttaa. — Teollisuus on täällä usein sen verran sivussa keskustoista. Monissa kaupungeissa asuntoja on tehty enemmän pieniin tehdasrakennuksiin. Kettumäen osuuskaupaksi vuonna 1929 valmistuneen kivitalon elinkaari jatkuu seuraavaksi asuin- ja liikerakennuksena. Kotkalaisyritys Kuuntorni Oy osti viime syksynä Kuusankoskella sijaitsevan rakennuksen remontoitavaksi. Vanhojen kohteiden uudisrakentamista tekevällä yrityksellä on tiukat kriteerit hankinnoilleen. Viimeksi kaupungin puutarhayksikön komentokeskuksena palvellut varikko osui yrittäjien silmiin 1—2 vuoden etsinnän tuloksena. — Seuraamme vanhojen kiinteistöjen markkinoita aktiivisesti. Hinnan on oltava kohdallaan, yrittäjä Euvonia Lehtinen sanoo. Lue koko uutinen:

