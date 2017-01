Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vapaaehtoiset ovat kolanneet tänä viikonloppuna apukinoksia norppien pesintään Anttolassa ja Puumalassa on kolattu tänä viikonloppuna apukinoksia norppien pesintää varten. Apukinoksia tarvitaan erityisesti sellaisina talvina, kun luonnonkinoksia on heikonlaisesti. Jos norpalla ei ole suojaisaa lumikinosta, jonne se voi tehdä pesän, saattaa norppa synnyttää poikasen jäälle. Tällöin poikasten mahdollisuudet jäädä eloon huononevat. Suomen WWF:n ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen kertoo, että kinosten teossa päästiin lauantaina hyvään vauhtiin. Viikonlopun aikana on tavoitteena saada kolattua 11 apukinosta, ja lauantaina niistä saatiin valmiiksi jo kahdeksan. Sunnuntaille jäi tehtäväksi enää kolme kinosta. Apukinos on kooltaan noin kahdeksan metriä pitkä, kolmesta neljään metriä syvä ja vähintään metrin korkea. Se rakennetaan aina rannan muodon mukaisesti. Mukana apukinosten teossa on ollut Anttolassa ja Puumalassa kahdeksan hengen joukko WWF:n työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä lisäksi paikallisia asukkaita. WWF avustajineen kolaa lähiaikoina vastaavanlaisia kinoksia myös Etelä-Saimaalla. Ensi viikonloppuna apukinoksia on tarkoitus tehdä sillä suunnalla. Apukinosmenetelmä on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa ja otettu käyttöön suojelutyössä vuonna 2014. Sitä tarvitaan erityisesti vähälumisina talvina norppien pesinnän onnistumiseksi. Apukinosten kolaaminen on luvanvaraista. Asiaa koordinoi Metsähallitus, joka jakaa luvat ja suunnittelee apukinosten paikat. Apukinosten tarkkaa sijaintia ei koskaan paljasteta. Kun ne saadaan valmiiksi, tehdään pesäinventointi vasta huhtikuussa, jolloin etsitään jälkiä norpan pesinnästä. — Norppa on herkkä häiriöille. Sen takia apukinosten sijainteja ei paljasteta, eikä alueille tehdä tarkastuskäyntejä talvikuukausina, Tolvanen kertoo. Keväällä syntyneiden poikasten määrää selvitetään monella tapaa. Esimerkiksi sukeltajat ovat mukana työssä käymällä läpi pesäpaikkojen rannat. He myös etsivät norppien pesinnästä jääviä jälkiä, kuten istukoita. Lue koko uutinen:

