Uutinen

Kouvolan Sanomat: 23 työnantajaa etsii työntekijöitä Duunitreffeillä Kouvolassa — katso lista Kouvolan kaupungintalolla on tarjolla laaja valikoima avoimia työpaikkoja helmikuun alussa. Rekrytointitapahtuma Duunitreffit järjestetään 1.2. kello 14—17. Tapahtumassa työntekijöitä etsivät Hesburger, Tokmanni, Lidl, TSP Engineering, Carea (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä), UPM, Stora Enso, VMP Varamiespalvelu, Go On, ISS Palvelut Oy, Recticel, Pasastar Oy, Jakelusuora Oy, StaffPoint Oy, Suoramarkkinointi Mega Oy, Pohjois-Kymen 4H-yhdistys, Kouvolan kaupunki, Vannetukku.fi, Kymen Paviljonki, SOL Palvelut Oy, Orilammen Maja ja Lomakeskus sekä Innokampus Oy. Työnantajat, joilla on avoimia työpaikkoja tarjolla, voivat ilmoittautua mukaan 25.1. mennessä osoitteessa duunitreffit.fi/naytteilleasettajalle. Työnhaun lisäksi tapahtumassa voi muun muassa kokeilla työhaastattelusimulaattoria, tutustua kansainväliseen työnvälitykseen ja kuunnella puheenvuoroja työelämästä. Vannetukun Kouvolan toimipaikan päällikkö Paula Lappi kertoo, mitä hän työnantajana odottaa työhakemuksilta ja työhaastatteluun saapuvilta nuorilta. 15-vuotias, keikkaa taikurina heittävä Aatu Itkonen puhuu kevytyrittäjyydestä. Puhelinpalvelut Oy:ssä työskentelevä Tuomas Henttu kertoo puhelinmyyjän työstä, ja Varamiespalvelun kautta työllistynyt nuori murtaa henkilöstövuokraukseen liittyviä myyttejä. Tapahtuman juontaa taikuri-jonglööri Janne Mustonen. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Duunista toimeen -hanke, Kouvolan Ohjaamo -hanke, Kaakkois-Suomen TE-palvelut, Kouvola Innovation Oy ja Kouvolan kaupunki. Duunitreffien verkkosivu Lue koko uutinen:

