Kouvolan Sanomat: Iitillä on kiinteistöpulma — 14:n tappiota tuottavan kiinteistön kohtalo on ratkaistava lähivuosina Iitin kunta omistaa liki 50 kiinteistöä. Niiden ylläpidosta ja kunnostuksesta aiheutuva kuluerä on vuosittain 150 000. Jos kaikki kiinteistöt aiotaan pitää, korjauksesta koituu jatkossa 300 000 euron kuluerä vuodessa. Lähivuosina kunnan on mietittävä 14 kiinteistön jatko, säilyttääkö, myydä vai purkaa. Listalla ovat muun muassa Kirkonkylän kylätalo, Veteraanimaja saunoineen Jokuessa sekä Karralan kotiseututalo. — Toisena vaihtona on vähentää kiinteistöjen määrää nykyistä tiukemmalla seulalla, tekninen johtaja Veikko Haimila sanoo. Suuria kysymysmerkkejä ovat jatkossa muun muassa kunnanvirastot, terveyskeskus ja hammashoitola. Vuonna 2019 tapahtuva maakuntavaihdos merkinnee sitä, ettei Päijät-Hämeelle siirtyviä sosiaali- ja terveystoimen toimistotiloja uudemmalla kunnantalolla enää välttämättä tarvita. Kunnan toiminta voitaisiin Haimilan mielestää siirtää vanhaan kunnantaloon. Vanha kunnantalon ullakkokerros on tarkoitus tehdä lähivuosina remontoida. Samassa yhteydessä ullakko voidaan muuttaa toimistoiksi. — Kokouksille löytyy tilaa joko lukion auditoriosta tai Ravilinnasta, sanoo Haimila. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tulevat ratkaisut vaikuttavat myös nykyisen hammashoitolan ja terveyskeskuksen säilymiseen. Hammashoito voitaisiin Haimilan mielestä siirtää terveyskeskukseen. Siirrosta aiheutuvia, noin 300 000 euron kuluja yhtymä ei kuitenkaan halua maksaa. Jos hammashoito saataisiin muualle, rakennus voitaisiin myydä. Lakkautetun vuodeosaston takia Iitin terveyskeskuksessa on ylimääräistä tilaa. Haimilan mukaan tiloja voitaisiin vuokrata yksityisille, mikäli hyvinvointiyhtymä ratkaisisi oman tilan tarpeensa. Lue lisää maanantain Kouvolan Sanomista tai mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

