Kouvolan Sanomat: KPL asetti tavoitteeksi mestaruuden Pitkäsen viimeisellä kaudella — ulkopelipaikkoja järjestellään mahdollisesti uudelleen Kouvolan Pallonlyöjät tavoittelee tulevalla kaudella Suomen mestaruutta Superpesiksessä. Kouvolalaisseuran viimeisimmästä, seurahistorian viidennestä SM-kullasta tulee ensi syksynä kuluneeksi 41 vuotta. Nyt KPL:ssä lyödään pelinjohtaja Eero Pitkäsen johdolla kaikki likoon, sillä Pitkänen on ilmoittanut toimivansa tehtävässään viimeistä kautta. 11. kauttaan KPL:n edustusjoukkueen pelinjohtajana työskentelevä Pitkänen on sinut päätöksensä kanssa. Hyvissä ajoin kerrottu uutinen antaa seurajohdolle riittävästi aikaa seuraajan etsimiseen. — Kysymys ei ole siitä, etteikö intoa riittäisi. Tämä on kuitenkin sellainen pesti, jossa ei kannata leipäpapiksi jäädä. Pitkäsen mukaan on viisainta siirtyä sivuun silloin kun pidot ovat parhaimmillaan. Seuran valmennuspäällikkönä Pitkäsellä on ollut merkittävä rooli siinä, miten KPL:n junioritoimintaa on nostettu uudelleen jaloilleen 5—6 viime vuoden aikana. Vuosina 2010—2014 Pitkänen keskittyi taustojen vahvistamiseen ja veti siinä sivussa A- ja B-junioreita, seuran kakkosjoukkuetta ja pienimpiä junnuja. — Olen itse halunnut ja ottanut vastuuta useista joukkueista. Pesäpallossa päätoimisia valmentajia on edelleen vähän. Jos Pitkänen jatkaa ensi syksynä toisessa roolissa KPL:ssä, hän haluaa sen liittyvän edelleen toimintaan ”verkkarit päällä”. KPL sijoittui viime kaudella neljänneksi hävittyään pronssiotteluissa Joensuun Mailalle. Sitä edellisellä kaudella sijoitus oli puolivälierätappion myötä viides. Vuosina 2014, 2013 ja 2012 Kouvolassa ei nähty Superpesiksen pudotuspelejä lainkaan. Mitalitavoitteen terävöittäminen kultaiseksi ei Pitkäsen mielestä muuta mitään KPL:n arkisessa aherruksessa. KPL keskittyy kuitenkin entistä enemmän päävastustajiensa Vimpelin Vedon, Sotkamon Jymyn ja Joensuun Mailan nujertamiseen. Pelinjohtajan mukaan kompromisseille ei jätetä sijaa. — Kahtena viime kautena emme ole olleet ratkaisupeleissä parhaimmillamme. Esimerkiksi välierissä Vimpeliä vastaan annetut 30 kolmostilannetta ottelua kohden on aivan liian suuri määrä. Syksyn pelaajamarkkinoilla KPL teki koko sarjan merkittävimmän siirron hankkimalla kovalyöntisen Juha Korhosen Hyvinkään Tahkosta. Kun Toni Laakso jatkaa KPL:ssä, on joukkueella kaksi väkevästi vasemmalta puolelta lyövää pelimiestä. Laakso ja lukkariksi Alajärven Ankkureista hankittu Janne Kivipelto joutuivat kumpikin viime toukokuussa loppukaudeksi sairauslomalle akillesjännevammojen takia. Nyt kaksikko on jo treenannut pari kuukautta täyttä häkää. — Jos loukkaantumisissa oli jotain hyvää, niin se oli niiden sattuminen aikaisin kevätkaudella. Nyt molemmat on saatu kuntoon, ja he pääsevät valmistautumaan uuteen kauteen, Pitkänen sanoo. Kivipellon ja Korhosen lisäksi KPL ei tehnyt muita hankintoja. Lähteneitä oli yhtä monta kuin tulijoita: Ossi Meriläinen palasi kasvattajaseuraansa Kempeleen Kiriin ja Joni Rytkönen vaihtoi Kankaanpään Mailaan. Eero Pitkänen antaa ymmärtää, että KPL:n ulkopelikoostumukseen saatetaan tehdä joitain muutoksia viime kauteen verrattuna. Mitään satavarmaa ei kuitenkaan vielä voi sanoa. — (Toni) Laakso tappelee linjamiehen paikasta ja (Juho) Hacklin on harjoitellut pääsääntöisesti etumiesten ryhmässä, Pitkänen heittää kaksi täkyä ilmaan. Pitkänen osaa ottaa ilon irti Imatran Pallo-Veikkojen noususta takaisin Superpesikseen. KPL ja IPV pelasivat pääsarjassa samaan aikaan viimeksi kaudella 2006. — Tämä tuo lisävirinää Kaakkois-Suomen pesikseen. Vielä kun saataisiin Haminan Palloilijat Ykköspesiksestä Superiin. Ja unelma olisi, että näillä kolmella seuralla olisi myös A-, B- ja C-pojat SM-sarjassa, Pitkänen hekumoi. KPL pelaa talvikauden ensimmäisen harjoitusottelunsa ensi sunnuntaina Imatralla IPV:tä vastaan. SM-hallialkuturnauksessa ohjelmassa on kolme ottelua: Joensuun Mailaa vastaan Joensuussa sekä Kiteen Palloa ja IPV:tä vastaan Imatralla. Sarjakausi Superpesiksessä alkaa toukokuussa. Lue koko uutinen:

