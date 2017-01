Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kerro ja kommentoi: Tänään vietetään pohjoismaista Sähkön päivää — onko jokin sähkölaite, jota ilman et tulisi enää toimeen? Tänään vietetään pohjoismaista Sähkön päivää. Arkipäivän sujumiseen, yhteiskunnan toimivuuteen, turvallisuuteen ja mukavuuteen tarvitaan tänä päivänä energiaa, jonka monikäyttöisin muoto on sähkö. Sitä käytetään kaikkialla: rakennuksissa, laitteissa, liikenteessä ja koko meitä ympäröivässä infrassa tietoliikenteestä vesijohtoverkostoon. — Visioimme jo vuotta 2030, jolloin sähkö palvelee meitä huomaamattomasti kaikkialla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari. Kehitys etenee huimaa vauhtia niin uusien sähköistysratkaisujen kehityksessä kuin niiden käyttöönotossa. — Rakennukset, esineet ja jopa vaatteet saavat älykkyyttä ja verkostoituvat keskenään. Huoneiden valaistus, ilmanvaihto ja turvallisuusjärjestelmät kytkeytyvät yhteen ja palvelevat meitä yhdessä jopa tarpeemme ennakoiden. Talo tuottaa aurinkosähköä, autot pysäköivät itsensä lataukseen ja tavarakuljetuksetkin hoituvat sähköllä, kuvailee Hailikari. Osaisitko sinä elää ilman sähköä? Onko jokin sähkölaite, jota ilman et tulisi enää toimeen? Kerro ja kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/23/Kerro%20ja%20kommentoi%3A%20T%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20pohjoismaista%20S%C3%A4hk%C3%B6n%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4%20%E2%80%94%20onko%20jokin%20s%C3%A4hk%C3%B6laite%2C%20jota%20ilman%20et%20tulisi%20en%C3%A4%C3%A4%20toimeen/2017521815717/4