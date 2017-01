Uutinen

Kouvolan Sanomat: KooKoon Leland Irving on sivussa liigajäiltä 3—4 viikkoa KooKoon kapteeni Josh Green, maalivahti Leland Irving ja hyökkääjä Mikko Virtanen kokivat kovia viime viikon liigaotteluissa. Alustavien tietojen mukaan Irving on heistä sivussa pisimpään, 3—4 viikkoa. Green on ulkona toistaiseksi, kun taas Virtasen tilannetta tarkkaillaan päivittäin.Puolustajista sairaslistalla jatkavat Mikko Jokela (2—3 viikkoa), Tappara-laina Niko Tuhkanen (3—4 viikkoa) ja Veeti Vainio, jonka kausi on ohi.Maalivahti Juha Järvenpää on palaamassa liigakaukaloon noin kuukauden kuluttua. Hyökkääjä Mika Koivisto puolestaan nähdään jäillä viikon kuluttua.KooKoo pelaa tällä viikolla vain kaksi ottelua ”back-to-back”-hengessä. Perjantaina KooKoo matkaa KalPan vieraaksi Kuopioon ja lauantaina samat joukkueet iskevät yhteen Kouvolan jäähallissa. | JUHA VESALA Lue koko uutinen:

