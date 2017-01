Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Kelassa toimeentulotukea hakeva saa jonottaa Toimeentulotuen myöntäminen siirtyi vuoden alussa kunnilta Kelalle. Tästä seurasi, että Kelan toimistot ovat tällä hetkellä melkoisesti ruuhkautuneet.Jonottamaan joutuu silloin, jos haluaa tavata virkailijan henkilökohtaisesti. Verkon kautta voi tilata ajan, mutta esimerkiksi maanantaina Kelan Kouvolan toimistossa oli seuraava vapaa aika tarjolla helmikuun 16. päivänä viikolla 7. Toimistossa jonotusaika on keskimäärin lähes tunnin, Kouvolassakin yli puoli tuntia. Iltapäivät ovat ruuhkaisempia kuin aamupäivät.Asiakkuusjohtaja Elise Kivimäki Kelasta sanoo, että toimeentulotuen ratkaisut on tehty tavoiteajassa eli seitsemän arkipäivän kuluessa. Päätös kiireellisestä toimeentulotuesta on tehtävä seuraavana päivänä.Kivimäki muistuttaa, että hakemuksen voi tehdä verkossa tai sen voi toimittaan Kelaan postitse. Lue koko uutinen:

