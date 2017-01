Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ksaosta tuli pelitalo: Kouvolalaisopiskelijoiden tuotokset julki Googlen kaupassa Miksi tehdä opiskellessa irrallisia harjoituksia, kun voi tehdä kokonaisia pelejä? Kouvolan pelidatanomiopiskelijat ovat julkaisseet ensimmäiset pelinsä Googlen sovelluskaupassa. — Opiskelijat ovat itse ideoineet, suunnitelleet ja toteuttaneet pelit. Jokaisen pelin taustalla on 4—5 hengen tiimi, kertoo opettaja Mikko Puustelli. Pelintekijät ovat Kouvolan seudun ammattiopiston kolmannen vuoden opiskelijoita. Peleistä Herbert’s Great Adventure on perinteinen tasohyppely, Guardian Fingerissä suojellaan omaa pelihahmoa erilaisilta vaaroilta ja Tale of Fire on vuoropohjainen strategiapeli, jossa pelastetaan sopuleita metsäpalolta. Peliprojektien tueksi Ksaossa on perustettu osuuskunta, Placeholder OSK. — Jotta opiskelijat voivat julkaista pelejä kaupallisesta näkökulmasta, heillä pitää olla jonkinlainen yritys. Osuuskunnan kautta pelit voi julkaista ja myös saada mahdolliset tulot itselleen, sanoo Puustelli, joka on samalla osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja. Osuuskunnassa toimiminen on samalla opiskelijoille yrittäjyyskoulutusta. Julkaisuun asti pelit tehtiin tunneilla, päivityksiä opiskelijat tekevät omalla ajallaan. Samoin mahdollista jatkokehitystä. — Kun pelin julkaisee, sitä pitää kehittää edellene palautteen perusteella ja korjata siitä bugeja. Kantava ajatus on myös, että julkaisun jälkeen peliä myös laajennetaan ja tehdään siihen lisää sisältöä. Tarkempaa tietoa peleistä löytyy osuuskunnan sivulta Google Playssä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/23/Ksaosta%20tuli%20pelitalo%3A%20Kouvolalaisopiskelijoiden%20tuotokset%20julki%20Googlen%20kaupassa/2017221817047/4