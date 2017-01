Uutinen

Kouvolan Sanomat: Merkonomit muuttivat jo, datanomitkin kohta — Ksaon Salpausselänkadun piste tyhjenee Kouvolan seudun ammattiopiston Salpausselän toimipiste tyhjentynee viimeistään kevään aikana. Merkonomiopiskelijat muuttivat joulun jälkeen sieltä Utinkadun pääkampukselle. Jäljellä on vielä noin sata pelidatanomiopiskelijaa. Muutto oli osa Ksaon säästökuuria ja opetuksen keskittämistä Utinkatu 44—48:aan. Merkonomiopiskelijoita on noin 150. Tarvittavat tilat saatiin siirtämällä yhteisessä käytössä olevia tiloja toiseen osaan rakennusta. Alun perin muutolle oli varattu joulun jälkeen neljä työpäivää, mutta päiviä meni lopulta kahdeksan, joten opiskelijat saivat neljä ylimääräistä etäpäivää. Ksaon valtiolta saama rahoitus vähenee tänä vuonna noin 3,1 miljoonaa euroa. Opiston tulot ovat tämän vuoden talousarviossa noin 23 miljoonaa. Kun siirto tehtiin jo nyt, koulu säästää vuositasolla tilavuokrissa noin 600 000 euroa. — Maksamme Salpausselänkadulla vain niistä tiloista, joita käytämme, sanoo rehtori Timo Olli. Opiskelijoille tieto muutosta tuli vasta joululoman aikana. — Samanlaista opiskelu on ollut täällä. Vähän on ahtaampaa, etenkin käytävillä, sanoo ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelija Joona Rämä. Lue koko uutinen:

