Uutinen

Kouvolan Sanomat: Poliisi löysi Kotkasta suuren kannabiskasvattamon Poliisille ilmoitettiin lauantaina, että Karhulassa Kotkassa sijaitsevasta liike- ja asuinkiinteistöstä leviää voimakas huumausaineiden haju. Poliisi aloitti lauantaina kiinteistöön kohdistuvat etsintätoimenpiteet. Kiinteistöstä löytyi suuri kannabiskasvattamo ja noin kilo amfetamiinia. Etsintätoimenpiteet ovat edelleen kesken ja tämänhetkisen arvion mukaan etsintä on valmis tänään. Kiinteistön suuren pinta-alan ja siellä olevien lukitusten takia etsintään on kulunut tavanomaista enemmän aikaa. Poliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt törkeistä huumausainerikoksista epäiltyinä kolme kotkalaista miestä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/23/Poliisi%20l%C3%B6ysi%20Kotkasta%20suuren%20kannabiskasvattamon/2017521813704/4