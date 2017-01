Uutinen

Kouvolan Sanomat: Senioritalo Tuikkeen maalämpö toimii jälleen Palvelukeskus Valkealan Iltatähden syksyllä avatussa senioritalo Tuikkeessa asuntojen lämpötilat laskivat loppiaisena niin, että asukkaat tulivat huomauttamaan asiasta. Tilanne saatiin korjattua jo seuraavana päivänä. — Mitään dramaattista laskua ei kuitenkaan käynyt. Lämmöt ehtivät laskea muutaman asteen, Valkealan Iltatähti ry:n toiminnanjohtaja Arja Kaitainen kertoo. Lämpötilat palautuivat normaaliksi seuraavana päivänä. — Isossa talossa lämpöjen nouseminen vie oman aikansa. Loppiaisen lämpötilan lasku johtui automaatioviasta, joka ei ilmoittanut kiinteistöhuoltoon lämpötilan laskemisesta sekä moottoriventtiilin toimimattomassa säädössä. — Molemmat viat on nyt korjattu. Uusien järjestelmien todellinen testi tulee vasta kunnon pakkasilla. Aiomme olla paikalla katsomassa järjestelmän toimintaa seuraavilla kovilla pakkasilla, senioritalo Tuikkeen ylläpidosta vastaavan H&H Consultingin toimitusjohtaja Jani Heikari kertoo. Tuikkeen asukkailta on tullut valituksia meluisasta ilmastoinnista sekä liian kylmästä lattialämmityksestä. Heikarin mukaan valitukset lattialämmöstä johtuvat rakennuksen tuoreudesta. Uusi rakennus on eristetty hyvin, jolloin lattialämmityksessä kiertävän veden lämpötilakin on matalampi. — Lattiassa kiertävä vesi on 27-asteista. Tuntuu usein, ettei lattia ole yhtä lämmin kuin vanhassa asunnossa, vaikka todellisuudessa se on lämmin. Jos nostamme lattialämpötilaa, koko asunto on nopeasti 30-asteinen. Monista senioritaloista tulee samantyyppisiä kommentteja. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/23/Senioritalo%20Tuikkeen%20maal%C3%A4mp%C3%B6%20toimii%20j%C3%A4lleen/2017221816041/4