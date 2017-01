Uutinen

Kouvolan Sanomat: Suomalaisen supersankarielokuvan Rendelin ensi-ilta siirtyy Rendel-elokuvan ensi-ilta piti olla maaliskuun viimeisenä päivänä, mutta suunnitelmat muuttuivat. Luvassa on isoja festivaalinäytöksiä tälle keväälle. Ohjaaja Jesse Haaja ei voi vielä kertoa tarkemmin, mutta lupaa, että asia paljastuu pian. Rendelin seuraava etappi on Berliinin filmijuhlat helmikuussa. Mikkeliläisen mainostoimistoyrittäjän elokuvan menestys ei ainakaan markkinointiin kaadu, sillä sen puolen Haaja hallitsee. Elokuvantekijänä hän on kokemattomampi. Vielä pari vuotta sitten Haaja suunnitteli tekevänsä Rendelistä lyhytelokuvan, mutta homma lähti nopeasti niin sanotusti lapasesta. Hyvällä tavalla. Rendel on 1,3 miljoonan euron budjetilla toteutettu indie-elokuva, ja se lähtee kansainväliseen levitykseen. Yhdysvaltalaisen managerointiyhtiön kanssa tekemänsä sopimuksen ansiosta Haaja suunnittelee jo seuraavaa elokuvaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

