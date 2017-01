Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tarvitaanko Iitissä kylätaloa, Veteraanimajaa tai kotiseututaloa? Kommentoi täällä! Iitin kunnalla on liikaa kiinteistöjä. Tulevaisuudessa kunnan on mietittävä tarkasti, mitkä sen omistamista rakennuksista säilytetään, mitkä puretaan tai myydään. Kunnan omistamista rakennuksista tuottamattomien ja mahdollisesti myyntiin päätyvien listalla ovat muun muassa Kirkonkylän kylätalo, Karralan kotiseututalo ja Veteraanimaja saunarakennuksineen. Tekninen johtaja Veikko Haimila listasi kunnan omistamat kiinteistöt purkukuntoisista ja tuottamattomista uusiin, jatkossa varmasti säilytettäviin rakennuksiin. Haimila korostaa laatineensa listan ainoastaan teknisestä näkökulmasta. — Mitään päätöksiä suuntaan tai toiseen ei ole tehty. Nyt on kuntalaisten aika keskustella rakennusten tulevaisuudesta, Haimila sanoo. Iitin Käsityöläisten puheenjohtajan Iina Helander kuvaa kylätalon mahdollista myyntiä katastrofiksi. Helanderin mukaan tunnettuuden lisäksi kylätalo on paikallisille iittiläisille elintärkeä paikka. Taiteilijat tuntevat sen näyttelypaikkana. Helanderin mukaan paikan tärkeys korostuu Musiikkijuhlien aikaan. — Se on kunnan näyteikkuna. Kunnan omistamalla Veteraanimajalla yhdistykset ovat tehneet satoja talkootunteja majan kunnostamiseksi. Haimilan mukaan tästä syystä majan remontin kohdalla kirjattiin ylös, että mikäli maja 10 vuoden sisällä myydään, kunta korvaa työt. Iitin Ladun puheenjohtaja Seppo Arola ei ymmärrä edes ajatuksen tasolla majan myyntiä. Hän muistuttaa, että maja on tärkeä kokoontumis- ja juhlapaikka. Talvisin se on avantouintipaikka. — Ei mitään järkeä. Miksi myydä paras paikka, jossa porukkaa tykkää käydä, Arola sanoo. Iitin kirkonkylän museon kunta säilyttää, mutta myytävien listalle saattaa päätyä Karralan kotiseututalo Kolisevalla. Karrala päätyi 1970-luvulla kunnalle. Iitin Kotiseutuyhdistys ryhtyi 1980-luvun lopussa puuhaamaan Karralasta museota, jossa on pidetty näyttelyitä ja tapahtumia. Karrala-toimikuntaan kuuluva ja kotiseututalon talonmies Ari Aalto on tyrmistynyt myyntiaikeista. — Köyhäksi on kunnan touhu mennyt, jos se tämän vertaisista rahoista on kiinni. Arolan mukaan talon säilyttäminen on enemmänkin arvo- kuin rahakysymys. — Sen ylläpidolla kunnioitetaan menneiden sukupolvien työtä. Mitä mieltä sinä olet? Tarvitaanko esimerkiksi näitä kolmea rakennusta Iitissä? Mitä niille pitäisi tehdä, myydä pois vai tulisiko ne ehdottomasti säilyttää? Lue koko uutinen:

