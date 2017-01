Uutinen

Kouvolan Sanomat: Teatteriarvio: Tankeroenglantia ja huussihuumoria Mistä rakkaus alkaa? Sitä kysytään idyllisen Kuivalan nuorisoseurantalon näyttämöllä, jonne on valmistunut Uusi teatteri Utin samanniminen näytelmä. Farssimaisia piirteitä saava tarina kertoo työttömästä Martista, jonka elämä muuttuu tämän perittyä ränsistyneestä puutalosta asunnon. Muutoksen takuumiehinä toimivat talon muut asukkaat, jotka osoittautuvat värikkäiksi hahmoiksi. Pihalla melskaavat toisistaan mustasukkainen Metson pariskunta (Ari Hännikäinen, Kirsi Tikander) ilotyttö Irma (Henna Hännikäinen) ja hippirouva Aune Kuivalainen (Anna Pajunen). Yleisön suosikiksi nousee kuitenkin harvapuheinen Juuso Mäkinen (Antti Niemi), joka riemastuttaa laulamalla Paul Ankan kenties tunnetuimman kappaleen Dianan — eli vastustamattomalla tankeroenglannilla tietenkin ”Taijaanan”. Yleisö on niin ikään tikahtua, kun huussinovi aukeaa ja Juuso istuu siellä housut nilkoissa. Niemi ansaitsee väliaplodinsa, sillä hän jaksaa pysyä roolissaan myös niinä hetkinä, kun itsellä ei ole puheenvuoroa. Tarinaa kuljettaa eteenpäin Ankan legendaarinen musiikki, jota näyttelijät esittävät karaoketyyliin suomeksi ja englanniksi. Esityksessä mukana oleva kolmimiehinen livebändi soittaa ilahduttavan hillitysti ja sopivalla volyymilla. Kappaleet tuntuvat hieman irrallisilta, vaikka niiden tarkoitus lieneekin juonen kuljettaminen eteenpäin. Näytelmän on ohjannut kokenut ammattinäyttelijä, Kouvolan teatterista eläkkeelle jäänyt Markku Kekki. Tämä on hänen toinen ohjauksena Uttiin. Onko Kekki mahtanut olla hiukan liiankin helläkätinen harrastajanäyttelijöiden kanssa, sillä ainakin minulle jäi näytelmän jälkeen edelleen epäselväksi, mistä rakkaus alkaa. Varsinkin näytelmän pääparin eli Martin (Orvo Grönlund) ja Marjon (Tia-Maria Roivas) toisiaan kohtaan tuntemaan vetovoimaan on vaikea uskoa. Kipinä puuttuu. Epäuskottava asetelma saattaa osittain johtua heidän ilmeisen suuresta ikäerostaan. Uusi teatteri Utti kärsii selvästi nuorten miesten puutteesta. Näytelmän suurin yllätys koettiin lopuksi. Kaksi ja puolituntiseksi ilmoitettu näytelmä loppui jo tunnin ja neljänkymmenenviiden minuutin jälkeen. Mahtiko jokin kohtaus jäädä ensi-iltajännityksessä välistä pois, vai oliko aika vain onnistuttu arvioimaan näin pieleen? Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/23/Teatteriarvio%3A%20Tankeroenglantia%20ja%20huussihuumoria/2017221816658/4