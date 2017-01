Uutinen

Kouvolan Sanomat: Urheilujohtaja Kultanen: KooKoo etsii tuuraajaa maalivahti Irvingille Loukkaantumiset syövät tällä hetkellä pahasti Kouvolan KooKoon liigajoukkueen rivejä. Tilanne on ollut vaikea jo pitkään, sillä KooKoo ei ole koko alkuvuoden aikana saanut yhteenkään peliin täyttä neljää kentällistä pelaajia. Kapteeni Josh Green, maalivahti Leland Irving ja hyökkääjä Mikko Virtanen putosivat riveistä viime viikon liigaotteluissa. Alustavien tietojen mukaan Irving on sivussa 3—4 viikkoa. Green toistaiseksi, kun taas Virtasen tilannetta tarkkaillaan päivittäin. — Siihen pyritään, että jokaiseen otteluun saisimme täyden kokoonpanon. Aika haasteelliselta vaikuttaa, sillä pelaajia on tällä hetkellä vähän tarjolla. Uskon, että viikon aikana jotain tapahtuu, sanoo KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen. Kultasen mukaan tällä hetkellä ykkösprioriteetti on maalivahdin etsiminen Irvingin poissaolon ajaksi. — Ensisijaisesti kartoitetaan maalivahdeista tuuraajaa lyhyeksi ajaksi, ettei koko pelilasti kaadu (Samu) Perhosen niskaan. Koko liigakauden loukkaantuneena olleen Juha Järvenpään loppusairasloman pituudeksi KooKoo ilmoittaa saman kuin Irvingilläkin, eli 3—4 viikkoa. — Järvenpään tervehtyminen pelikuntoon tällä kaudella on varsin epätodennäköistä. Josh Green kärsi viime keskiviikon Jukurit-pelissä jo tämän kauden kauden kolmannesta päähän kohdistuneesta taklauksesta. Kapteenin kuntoutumista seurataan koko ajan, mutta Kultasen mukaan pelikuntoon tuleminen on vähän kuin kolikon heittoa. — Josh kävi Helsingillä spesialistin tutkittavana ja nyt häntä kuntoutetaan ihan normaalisti. Hyökkääjistä sairastuvalla on myös Mika Koivisto. Hänet nähdään jäillä noin viikon kuluttua. Lainahyökkääjä Mika Heikkilän lainasopimus Tapparan kanssa loppuu 14. helmikuuta. Liigan siirtoikkuna sulkeutuu seuraavana päivänä. KooKoo kutsui viime viikolla Arttu Pellin takaisin puolustukseen Mestiksen SaPKosta. Kultasen mukaan tällä hetkellä käytössä on seitsemän puolustajaa. Tälle kaudelle KooKoo kavensi kokoonpanoa tarkoituksella. — Viime kaudella oli liikaa pelaajia rosterissa. Tarkoituksena leventää pelaajarinkiä elo-syyskuussa, mutta Järvenpään ja Vainion loukkaantumiset sotkivat suunnitelmia. Kultasen mukaan myös ensi kauden joukkuetta pohditaan koko ajan. Neuvotteluja on käyty ja sopimuksiakin tehty. — Fokus on kuitenkin nyt tässä hetkessä ja tavoite pudotuspeleissä. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/23/Urheilujohtaja%20Kultanen%3A%20KooKoo%20etsii%20tuuraajaa%20maalivahti%20Irvingille/2017221816909/4