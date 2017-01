Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuolenkoskella anastettu viime viikolla arvokas mönkijä Vuolenkoskella on varastettu viime viikolla sunnuntaina ja maanantain välisenä yönä Polaris-merkkinen mönkijä. Mönkijä varastettiin keskeltä kylää. Varkaat olivat liikkeellä 15.-16. tammikuuta. Mönkijä on otettu käyttöön viime vuonna. Sen rekisterinumero on 291-GAN ja väritys on mustavalkoinen. Poliisin arvion mukaan mönkijä on viety yöllä jollain toisella kulkuneuvolla. Silminnäkijähavaintoja voi ilmoittaa Kouvolan poliisille puhelimitse numeroon 050 - 4479574 tai sähköpostilla osoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

