Kouvolan Sanomat: Jussi Kinnunen Lumonin toimitusjohtajaksi — Laminointituotanto siirtyy Kouvolaan Kouvolalaisen Lumonin vetovastuu vaihtui tiistaina uudelle sukupolvelle: Jussi Kinnunen aloitti toimitusjohtajana, kun hänen isänsä Tapani Kinnunen siirtyi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Lumonin uusi toimitusjohtaja Jussi Kinnunen on 36-vuotias. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2001 alkaen. Hän on viime vuosina vastannut yhtiön kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tänä vuonna 63 vuotta täyttävä Tapani Kinnunen sanoo, että seuraajan löytyminen sujui kivuttomasti. — Jussi on tähän astikin toiminut Lumonin avaintehtävissä. Uusi toimitusjohtaja tunnetaan hyvin yhtiössä. Hän oli luonnollisin vaihtoehto. Lumon siirtää laminointituotantonsa Tampereelta Kouvolaan. Tuotanto käynnistyy Kouvolassa tämän kevään aikana. Lumon investoi uuteen laminointilinjaan: tamperelaisesta Lumon Turvalasit -tehtaasta siirretään Kouvolaan hionta- ja hiekkapuhalluslinjat sekä lasin leikkuu- ja murtolinjat. Lumon Turvalasit -tehtaassa on ollut parisenkymmentä työntekijää. Kaikille on tarjottu mahdollisuutta siirtyä töihin Kouvolaan, mutta yhtiöllä ei ole vielä tietoa siirtyvien määrästä. Kouvolassa parvekelasien kokoonpano ja siihen liittyvät toiminnot on siirretty entiseen Scanwebin kirjapainokiinteistöön. Lumon hankki kiinteistön viime kesänä. Tilat vapautuivat sen jälkeen, kun Scanweb meni konkurssiin. Tiistaina kirjapainotiloissa vietettiin Lumon-päivää. Paikalla oli noin 600 lumonilaista. Lue koko uutinen:

