Kouvolan Sanomat: Kaupunki maksaa Manskin katoksesta kaksi kolmasosaa, taloyhtiöt loput Kouvolan kaupunki esittää kävelykatu Manskin eteläpään kattamisen kulujen jakamista niin, että kaupunki maksaa katteesta noin kaksi kolmasosaa ja kaksi katon kohdalla olevaa taloyhtiötä loput. Asia oli esillä teknisessä lautakunnassa, koska sopimusluonnokset kävivät lautakunnan kautta. Kauppalankatu 3:n eli Sokoksen talon osuus on 21,6 prosenttia kustannuksista ja toisella puolella olevan yhtiön osuus 12,6 prosenttia. Sopimuksiin on kirjattu maksimisummat, noin 189 000 euroa ja 110 000 euroa. Ylläpitokulut jaetaan samassa suhteessa. Koko kattamishankkeen kustannusarvio on 1,25 miljoonaa euroa. Summa sisältää suunnittelun ja rakentamisen kustannukset. Tavoite on saada urakka käyntiin ensi kesänä. Lue koko uutinen:

