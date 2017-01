Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kolmoissurman uhrin leski ei tunne vihaa tai kostonhimoa — ”Päällimmäinen tunne on pohjaton suru.” Imatran Koskenpartaan ampumavälikohtauksesta on puolitoista kuukautta. Surevan ajassa se aika on lyhyt. Kaikki asiat ovat vielä tuoreessa muistissa, mutta varsinaisesta tapahtumapäivästä Jukka Leminen muistaa vain pätkiä. — Se aika on sumuista. Tiina Wilén-Jäppisen tytär soitti yöllä, ettei Tiina ole tullut kotiin. Aamulla kello kahdeksalta hän soitti uudestaan ja kysyi, olenko kuullut ampumatapauksesta. Katsoin uutiset ja yritin soittaa Annelle. Hän ei vastannut. Aloin pikkuhiljaa huolestumaan, ihan kauheasti. Leminen sanoo tienneensä jo silloin, että hänen vaimonsa Anne on yksi uhreista. Tuosta päivästä alkoi Jukka Lemisen selviytyminen. Päivästä toiseen, läheisten ja muiden uhrien omaisten tukemana. — Surun kanssa eläminen on ollut aaltoliikettä. On hyviä päiviä, huonoja päiviä, huonoja aamuja ja vähän parempia iltoja. Aamut ovat vaikeimpia, kun on vain tyhjää. Välillä tulee kouraisuja, eniten aamuisin, mutta niitä voi tulla koska vain, vaikka kaupassa, jos joku asia tuo mieleen Annen. Suuri menetys on Lemisen mukaan muuttanut häntä ihmisenä paljonkin. Hän ei olisi esimerkiksi voinut kuvitella kokevansa tarvetta puuttua yhteiskunnallisiin asioihin. Hänen ja Katri Ikävalkon siskon Kaisa Juntusen ideoima ja yhdessä uhrien muiden omaisten kanssa perustama Valon Vuoksi -yhdistys aloittaa toimintansa heti, kun yhdistyksen rekisteröinti on saatu kuntoon. — Yhdistyksemme tavoitteena on se, ettei tällaista enää tapahtuisi. Haluamme, että mieleltään sairaiden ihmisten heitteillejättö lopetetaan ja heidät saadaan hoitoon. Lue haastattelu kokonaisuudessaan päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

