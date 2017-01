Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouluruoka saa olla aiempaa rasvaisempaa — nyhtökauraa ei kannata vielä odotella Kouvolassa Kouluruokailu on onnistunut, kun se houkuttelee kaikki syömään. Näin toteaa kouluruokailusta annettu uusi suositus, jonka laativat Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ruoka maittoi hyvin tiistaina Elimäen yhtenäiskoulussa, missä lautasille kauhottiin lasagnettea ja raasteita. Kyytipojaksi maitoa ja leipää oli kahta sorttia. Tiskeihin palautui hyvin tyhjennettyjä lautasia. Kouvolan ruokapalvelupäällikkö Auli Windt pitää uutta suositusta tervetulleena päivityksenä. Aiempi kouluruokasuositus on vuodelta 2008. Suuria muutoksia uudet suositukset eivät Kouvolaan tuo, sillä täällä kouluruokailu on jo ennestään hyvällä mallilla, Windt sanoo. Hyvää suosituksessa on Windtin mukaan se, että siinä kouluruokailu käsitellään osana koko koulupäivän mittaista kokonaisuutta. Koulupäivät ovat eri pituisia, jolloin esimerkiksi välipalan merkitys korostuu. — Hyvää on myös se, että grammoja ei enää tuijoteta niin paljon kuin ennen. Se tuo meille enemmän liikkumavaraa reseptiikan kehittelyyn ja ruokalistojen laatimiseen. Uusi kouluruokasuositus sallii enemmän rasvaa ja suosii kasviproteiineja. Kouvolassa liharuokia, kuten stroganoffia tai lihakastiketta, on huonon menekin vuoksi vähennetty jo aiemmin. Kalan käytön lisäämistä mietitään Windtin mukaan Kouvolan kouluruokailussa jatkuvasti. Nyt kalaa tarjotaan kerran tai kaksi viikossa. Kotimaista kalaa kuten ahventa on Windtin mukaan vaikea saada Kouvolan kokoisen kaupungin kouluruokahuollon tarpeisiin. Myös nyhtökauraa ei vielä saada markkinoille riittävästi. Siksi sitä on turha odotella Kouvolan koulujen ruokalistalle vielä vähään aikaan. Kasvisruokaa kouluissa tarjotaan kerran viikossa. Suosituksen mukainen kouluateria kattaa keskimäärin noin kolmanneksen oppilaan koko päivän energiantarpeesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/24/Kouluruoka%20saa%20olla%20aiempaa%20rasvaisempaa%20%E2%80%94%20nyht%C3%B6kauraa%20ei%20kannata%20viel%C3%A4%20odotella%20Kouvolassa/2017221820255/4