Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola hakee itse poikkeuslupaa Poksin päivystykseen — ei kannata sairaaloiden investointeja tässä vaiheessa Kouvola ei kannata toistaiseksi Kouvolan Ratamo-keskuksen ja Kymenlaakson keskussairaalan Koksin laajennuksen investointien poikkeusluvan lähettämistä sosiaali- ja terveysministeriöön. Kouvolan mielestä ennen lupa-anomuksen lähettämistä maakunnassa pitää arvioida erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen ja päivystysasetuksen vaikutukset toimintaan. Lisäksi on arvioitava lähialueella sijaitsevien laajan päivystyksen sairaaloiden rooli palveluiden tuottajana. Kouvolaa lähimmät laajan päivystyksen sairaalat ovat Lahdessa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Kaupunginhallitus päättää hakemuksen sisällöstä ensi maanantain kokouksessa. Tämän lisäksi kaupunki on päättänyt hakea ministeriöstä poikkeuslupaa akuuttipäivystyksen järjestämisestä vuoden 2018 alusta. Hakemukseen kuvataan määräaikaiset järjestelyt, joilla turvattaisiin kouvolalaisten asukkaiden palvelut siirtymäkauden ajan. Siirtymäaikaa tarvitaan siihen saakka, kunnes akuuttilääkäreitä on saatavilla. Myös Carean toimitusjohtaja Annikki Niiranen esittää perjantaina kokoontuvalle Carean hallitukselle suunnitelmaa Poksin päivystyksen järjestämisestä. Hän esittää, että hallitus hakee ministeriöltä poikkeuslupaa järjestää akuuttilääketieteen päivystys Kouvolassa. Kouvolan hyvinvointipalvelujen johtajan Arja Kummun mukaan on tarkoituksenmukaista, että kaupunki hakee päivystyksen lupaa itse: kuvaa tilanteen ja perustelee tarpeen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eritysvastuualue erva käsitteli 18. tammikuuta Kouvolan ehdotusta akuuttilääketieteen päivystykselle. Kouvolan mukaan erva-alue ei pitänyt ehdotusta tarkoituksenmukaisena. Kouvolan ensisijainen tavoite on tuottaa sote-palvelut julkisina palveluina. Vaihtoehtoinen malli on tuottaa palvelut yhteisyrityksessä. Kouvola on saanut tarjoukset kolmelta yksityiseltä palveluntuottajalta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät yhteisyrityksen perustamista helmikuun ja maaliskuun vaihteessa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/24/Kouvola%20hakee%20itse%20poikkeuslupaa%20Poksin%20p%C3%A4ivystykseen%20%E2%80%94%20%20ei%20kannata%20sairaaloiden%20investointeja%20t%C3%A4ss%C3%A4%20vaiheessa/2017221820771/4