Kouvolan Sanomat: Kouvolalainen mies puukotti vierastaan olohuoneessa — takana viikon ryyppyputki Kouvolalainen 50-vuotias Jari Kristian Knihtilä löi kodissaan vieraana ollutta miestä leipäveitsellä vatsaan 12. joulukuuta. Tekonsa jälkeen hän hän uhkasi puukottaa myös miehen avopuolisoa ja seurasi pariskuntaa veitsi kädessään rappukäytävään. Tilanne rauhoittui vasta, kun nainen soitti apua hätäkeskuksesta. Tiistaina Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi Knihtilän tapon yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta 3 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Lisäksi Knihtilä määrättiin korvaamaan puukotuksen uhrille kärsimyskorvauksia ja muita maksuja yhteensä 8 600 euroa korkoineen. Oikeudenkäyntikuluja ja todistelukustannuksia syytetty joutuu maksamaan valtiolle 2 200 euroa. Laittoman uhkauksen kohteeksi joutunut nainen ei vaatinut korvauksia. Oikeuden mukaan puukotuksen uhri on toipunut hyvin, vaikka vamma vaati leikkaushoitoa. Veitsi upposi syvälle ja oli lähellä osua maksaan sekä isoihin verisuoniin. Käräjäoikeuden istunnossa Knihtilä selitti tekoaan sillä, että hänellä oli takanaan yli viikon ryyppyputki. Syytetty oli tuntenut olevansa liemessä ja epäillyt, että vieraat olivat aikeissa varastaa häneltä tavaraa. Hän oli halunnut tarkistaa naisen käsilaukun, mistä alkoi kohtalokas riita. Naisen mukaan illanvietto oli ollut riitaisa myös aiemmin. Pariskunta oli jo kertaalleen meinannut poistua paikalta, koska miesten välille oli tullut sanaharkkaa sätkäpapereihin liittyen. Syyttäjä ei väittänyt Knihtilän tarkoittaneen tappaa uhriaan, mutta silti teko tulkittiin tapon yritykseksi. Oikeus totesi, että syytetyn on täytynyt ymmärtää tekonsa johtavan hyvin mahdollisesti uhrin kuolemaan. Humalatilaa ei nähty lieventävänä asianhaarana, vaan pikemminkin sen nähtiin lisäävän vaarallisuutta. Oikeuden mukaan humalaisen tekojen tahallisuus arvioidaan samalla tavalla kuin muidenkin. Myös vahvassa humalassa olevan täytyy ymmärtää, että puukotus keskivartaloon on hengenvaarallinen. Otsikkoa päivitetty kello 12.04. Lue koko uutinen:

