Kouvolan Sanomat: Kouvolalaiset autokauppiaat kannattavat autoveron tasaista laskemista Autokaupoissa huokaistiin tiistaina helpotuksesta. Uhka autoveron äkillisestä poistumisesta väistyi, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin teettämä liikenneselvitys pantiin jäihin. Selvitykseen sisältyvä autoverouudistus hiljensi autokauppaa kertalaakista. Toimitusjohtaja Ville Suni Auto-Sunista uskoo, että tilanne normalisoituu nopeasti ja asiakkaat liikkuvat jälleen sekä liikkeissä että verkkosivuilla. Hän kannattaa autoveron alentamista, mutta sanoo, että hallituksen aiemmin tekemä päätös autoveron alentamisesta portaittain on hyvä sekä kuluttajan että koko autoalan kannalta. — Autovero alenee niin, että esimerkiksi uuden Skoda Octavian vero laskee noin 250 euroa vuodessa vielä kahden vuoden ajan. Tämä on fiksua ja johdonmukaista politiikkaa, Suni toteaa. Ympäristön Auton toimitusjohtaja Arto Saarinen on samoilla linjoilla. Hänen mielestään noin isot hankkeet pitäisi valmistella paremmin, ennenkuin ne tuodaan julkisuuteen. — Auto on kotitalouden toiseksi suurin hankinta, hän huomauttaa. Saarinen ymmärtää, että veroeuroja tarvitaan valtion talouden paikkaamiseen, mutta järjestelmän pitäisi hänen mukaansa olla sellainen, että se on helppo ymmärtää. — Autoilijoilta kerätään veroja 800 miljoonaa euroa vuodessa, joten osa siitä pitäisi käyttää teiden kunnostamiseen, Saarinen sanoo. Hän toivoo, että intomielisyys näissä asioissa unohdetaan, veroja ja maksuja on joka tapauksessa maksettava. — Polttoaineissa veroja jo maksetaankin, ehkä käyttöön perustuvat maksut ovat oikeudenmukaisimpia. Muualla Euroopassa on tietulleja peritty hyvällä menestyksellä. Saarinen huomauttaa, että autoveroa on laskettu vuosien mittaan. Nykyisin veron suuruus on 20—30 prosenttia auton hinnasta päätöistä riippuen. Mitä isompi on auton hiilidioksidipäästö sitä isompi on veroprosentti. Hybridiautoissa on pienin veroprosentti. Hän ottaa esimerkkiautoksi Toyota Auriksen, jonka hybridiversion vero on noin 2500 euroa, mutta bensiinikäyttöisen auton vero on yli kaksinkertainen, 5600 euroa. Vielä 2000-luvun alkuvuosina autoveron suuruus oli 40 prosenttia uuden auton hinnasta. Autoliiton tehtäviin kuuluu yksityisautoilijoiden edunvalvonta. Kouvolan osaston puheenjohtaja Ismo Korhonen sanoo myös Autoliiton olleen helpottunut, kun Bernerin selvitys raukesi. — Selvitys ei huomioinut, miten se kohtelee yksityisautoilijaa. Siinä oli hyötyjä ja haittoja. Nykyiset autoilijat olisivat olleet häviäjiä, kun auton arvo olisi laskenut. Korhonen ymmärtää, että tiestön kunnostamiseen tarvitaan rahaa, tilanne on haastava. Hän kuitenkin muistuttaa, että autoilijoilta kerätään enemmän kuin teiden ylläpitoon käytetään. — Lisäksi auton käyttöä verotetaan jo nyt polttoaineveron muodossa. Korhonen korostaa, että uudistuksissa kaikki on kohdeltava yhdenvertaisesti eli jos autoveroa lasketaan, on otettava huomioon jo autoveronsa maksaneet. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/24/Kouvolalaiset%20autokauppiaat%20kannattavat%20autoveron%20tasaista%20laskemista/2017221819077/4