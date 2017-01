Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa on tarjottu putkistotarkastuksia Kouvolan Veden nimissä — älä ota tarjousta vastaan Kouvolan Veden tietoon on tullut viimeisen viikon aikana kaksi tapausta, joissa omakotitalon asukkaille on tarjottu aggressiiviseen tyyliin talon sisäputkistojen pakollista kuntotarkastusta. Tarkastusta on tarjottu Kouvolan Veden tai Kouvolan kaupungin nimissä. Kyseessä on huijausyritys, sillä Kouvolan Vesi tai Kouvolan kaupunki eivät tee pakollisia putkistojen kuntotarkastuksia. Lue koko uutinen:

