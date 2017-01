Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolassa on tehty valesoittoja Kouvolan Veden nimissä Kouvolan alueella on soiteltu ihmisille soittajan esitellessä itsensä Kouvolan Veden edustajaksi. Soittaja on yrittänyt sopia ajankohtaa kiinteistön putkien tarkastukselle. Kouvolan Vesi tai Kouvolan kaupunki eivät kuitenkaan tee tämäntyyppisiä tarkastuksia kiinteistöille. Lue koko uutinen:

