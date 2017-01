Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rami Mukkula ja Roni Huovila putsasivat pöydän konkarien edestä Jouni Kaikko Memorialissa Keilailussa on tehty viime vuodet tiukasti töitä uusien juniorien saamiseksi lajin pariin. Kouvolassa oli maanantai-iltana sadonkorjuun aika, kun 13-vuotias Rami Mukkula ja 15-vuotias Roni Huovila rynnivät keilaseura Nupin järjestämän perinteisen Jouni Kaikko Memorial Bowling -kisan kärkeen. All Starsia (AS) edustavat Huovila ja Mukkula kohtasivat yhden sarjan finaalissa, jonka Mukkula kuittasi nimiinsä pistein 252—241. Finaalitunnelma ei ollut pojille uusi, sillä kokemusta heillä on jo useammasta tiukasta pudotuspelistä. Eivätkä he oikein osaa edes jännittää. Mukkulalle kisan ykköspalkinto 1 000 euroa on uran suurin. Rahat menevät välinehankintoihin ja osin säästöön. Myös Huovila on päässyt jo nauttimaan vastaavien kisojen voitoista. Kisoja nuoret heittävät 1—3 kilpailun viikkotahdilla. Huovila ja Mukkula olivat kärjessä jo finaalin alkuun heitetyn neljän sarjan jälkeen. Huimat pisteet 1045 takonut Huovila kertoi heiton löytyneen finaalissa. — Heitin paremmin finaalissa kuin alkukilpailussa. Minulla on ollut ongelmia paikkopelin kanssa erityisesti kymppipuolella. Heitän ehkä liian kovaa. Lue koko uutinen:

