Uutinen

Kouvolan Sanomat: Reuna-kustantamo avaakin kirjakauppansa Myllykosken pääkadulle — suunnitelmissa ideahautomo Myllykosken kehittämiseen Reuna-kustantamo muuttaa Tuusulasta Myllykoskelle ja perustaa kirjakaupan, mutta ei asetukaan Seuratalolle kuten aiemmin kaavailtiin. Sen sijaan paikaksi tulee niin sanottu Centrumin talo Kenraalintie 6:ssa. Syynä muutokseen on Seuratalon remontin viivästyminen. Reuna haluaa pitää kiinni alkuperäisestä aikataulustaan ja toimintasuunnitelmastaan. — Juteltuamme Myllykosken keskustan kehittämishankkeissa mukana olevien kanssa oivalsimme myös, että katukuvaa elävöittää enemmän kirjakaupan perustaminen nyt tyhjillään olevaan liikehuoneistoon pääkadun varrella, sanoo kustantaja Tarja Tornaeus tiedotteessa. Vanhempi polvi muistaa Kenraalintien kiinteistön tavaratalo Centrumina. Nykyisin siinä toimivat Leo-hotelli ja kahvila, ja suurin osa tiloista on tyhjillään. Torstaina allekirjoitettavalla sopimuksella Reuna vuokraa sadan neliön tilan kirjakaupalle. Tavoitteena on avata kivijalkakauppa toukokuun alussa ja siirtää myös Reunalla.fi-verkkokaupan toiminnot tiloihin. Tornaeuksen mukaan päätökseen vaikutti ennen kaikkea se, että tilaa hallinnoivan taloyhtiön puheenjohtaja Jari Mahlio suhtautui erittäin myönteisesti muiden rakennuksen tilojen lyhytaikaiseen vuokraamiseen, esimerkiksi tapahtumien ja kurssien järjestämiseen. — Nyt pääsemme jatkamaan jäihin laitettuja suunnitelmia muun muassa taidegallerian perustamisesta ja näyttelyiden järjestämisestä. Kouvolalainen tanssinopettaja on lupautunut pitämään nuorille kursseja, joilla opetellaan MTV-videoiden pohjalta koreografioita. Suunnitelmissa on myös esimerkiksi kirjoituskursseja, Kouvolan Dekkaripäivien "etkot" sekä kirjanjulkistuksia, joissa joko kirjailijat tai kirjan tapahtumat ovat lähiseudulta. Reunan kirjakauppa tulee toimimaan myös vuokrauspisteenä, josta kuka tahansa voi varata Kenraalintie 6:n vapaita neliöitä yksityisiin tai yleisötilaisuuksiin lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Tilaa on yli 400 neliötä. — Väistämättä tuli mieleen ensimmäinen Myllykosken maailmannäyttely viisi vuotta sitten. Liikuttuneena ja hämmästyneenä seurasin, miten mukaan ilmoittautui yhä uusia toimijoita, jotka eivät olleet näkyneet katukuvassa — kulisseissa oli vaikka mitä harrastus- ja kulttuuritoimintaa, kädentaitajia ja palveluita, jotka tulivat yhden päivän ajan näkyväksi Kenraalintiellä ja Myllykoskentiellä, Tornaeus kuvailee. Hänen ajatuksissaan Kenraalintie 6:sta tulee Myllykosken keskustan kehittämisen ideahautomo ja paikkakunnan näyteikkuna kaikille vieraille ja ohikulkijoille. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/24/Reuna-kustantamo%20avaakin%20kirjakauppansa%20Myllykosken%20p%C3%A4%C3%A4kadulle%20%E2%80%94%20suunnitelmissa%20ideahautomo%20Myllykosken%20kehitt%C3%A4miseen/2017189/4